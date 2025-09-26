Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Νέα Ζηλανδία λόγω καπνού

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Νέα Ζηλανδία λόγω καπνού

Αεροσκάφος της Qantas Airways με 156 επιβάτες, που είχε απογειωθεί από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, πραγματοποίησε σήμερα αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Όκλαντ στη Νέα Ζηλανδία, λόγω ένδειξης για καπνό στον χώρο των αποσκευών.

Ο πιλότος του Μπόινγκ 737 εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ζήτησε άδεια για αναγκαστική προσγείωση όταν διαπίστωσε επείγουσα ένδειξη που υποδήλωνε φωτιά στον χώρο των αποσκευών του αεροσκάφους, χωρίς όμως να υπάρχει καπνός στην καμπίνα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας.

Το αεροδρόμιο του Όκλαντ ενημέρωσε ότι όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης τέθηκαν αμέσως σε επιφυλακή. Μετά την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους της Qantas Airways, το αεροδρόμιο του Όκλαντ «επιστρέφει στην κανονικότητα, αλλά ενδέχεται να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις σε αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων», δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου του αερολιμένα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

