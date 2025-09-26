Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία

Στα δικαστήρια της Τουρκίας οδηγήθηκε η υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης Εσέρ Καρατζά μέσα στο νοσοκομείο, όπου εργαζόταν. Δράστης είναι ο πρώην σύζυγός της, ο 44χρονος Αττίλα Αϊντάπλι.

Η δολοφονία έγινε στις 21 Μαΐου σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Καχραμανμαράς. Ο 44χρονος είχε κλείσει ραντεβού ως ασθενής στο νοσοκομείο. Όταν η πρώην σύζυγός του το έμαθε τηλεφώνησε στον δικηγόρο της καθώς φοβόταν για την ζωή της. Μάλιστα την ίδια ημέρα είχε εκδοθεί εντολή περιοριστικών μέτρων αλλά δεν είχε ακόμη επιδοθεί στον 44χρονο.

Ο δικηγόρος συμβούλευσε την γυναίκα να ζητήσει άδεια από το νοσοκομείο και να φύγει προκειμένου να είναι ασφαλής. Ωστόσο η διοίκηση του νοσοκομείου φέρεται να αρνήθηκε να της δώσει άδεια καθώς υπήρχε πολύ δουλειά και θεωρούσε ότι ο πρώην σύζυγός της δεν θα της επιτεθεί μέρα μεσημέρι μέσα σε ένα νοσοκομείο.

Τελικά ο 44χρονος έφτασε στο νοσοκομείο με μία πλαστική σακούλα στην οποία είχε κρύψει μία καραμπίνα. Ο καβγάς του πρώην ζευγαριού και η εκτέλεση της 42χρονης έχουν καταγραφεί από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος του νοσοκομείου.

Στα βίντεο φαίνεται ο 44χρονος να μπαίνει σε ένα γραφείο όπου βρίσκεται η πρώην σύζυγός του. Λίγα λεπτά μετά μπαίνει στο γραφείο και μία φίλη της 42χρονης και ξεκινάει καβγάς. Σύμφωνα με την κατάθεση της φίλης του θύματος, ο πρώην σύζυγός της απείλησε και τις δύο ότι θα τις σκοτώσει.

Τότε φαίνεται στο βίντεο η 42χρονη να βγαίνει από το δωμάτιο και να αρχίζει να τρέχει στους διαδρόμους. Την ακολουθεί ο δράστης, ο οποίος βγάζει από την σακούλα την καραμπίνα. Λίγα λεπτά μετά την στριμώχνει σε μία σκάλα και εκείνη σταματάει και σηκώνει το χέρι, ζητώντας του να σταματήσει. Τότε την πυροβολεί τρεις φορές με την καραμπίνα και την σκοτώνει.

Σε βάρος του 44χρονου είχαν εκδοθεί άλλες τρεις εντολές περιοριστικών μέτρων, καθώς απειλούσε επανειλημμένα να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του. Ο δικηγόρος του δράστης υποστήριξε ότι το έγκλημα δεν ήταν προμελετημένο και πρέπει να ληφθεί υπόψη το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Η πλευρά του θύματος και ο δικηγόρος της οικογένειας της έχουν ζητήσει να καταδικαστεί σε ισόβια για το έγκλημα, το οποίο ήταν σχεδιασμένο αφού εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με καραμπίνα. Η εκδίκαση της υπόθεσης θα συνεχιστεί στις 10 Οκτωβρίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το χειρότερο τυρί για την καρδιά, σύμφωνα με ειδικό

«Είχα ένα παιδικό παιχνίδι στο αυτί μου για 20 χρόνια και έχασα την ακοή μου» – Η απίστευτη περιπέτεια του 30χρονου;

ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω από 2.500 ευρώ οι μηνιαίες δαπάνες για οικογένεια με 2 παιδιά – Σε τρόφιμα, στέγαση και μεταφορές το 48,4% των...

«Κόκκινα» δάνεια: Πώς να τα ρυθμίσετε και τι πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες – Γράφει η Κατερίνα Φραγκάκη

Άφωνοι οι επιστήμονες – Καταγράφηκε για πρώτη φορά στην ιστορία ζευγάρωμα μεταξύ 3 καρχαριών

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα Karate Kid σε 13 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:16 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο: Ο Τραμπ «κούνησε το δάχτυλο» στη Μελάνια – Ο έντονος διάλογος μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο

Ένα στιγμιότυπο που κατέγραψαν οι κάμερες στο προεδρικό ελικόπτερο, Marine One, το βράδυ της Τ...
07:58 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Νέο κύμα υψηλών δασμών θα «παρασύρει» φάρμακα, έπιπλα και φορτηγά από την 1η Οκτωβρίου – Αναταραχή στο παγκόσμιο εμπόριο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώνει ακόμη περισσότερο τον εμπορικό πόλεμο ανακοινών...
07:43 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Νικολά Σαρκοζί: Πώς ετοιμάζεται η διοίκηση των φυλακών να υποδεχτεί έναν πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας – Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Στα χαρτιά, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μπορεί να φυλακιστεί σε οποιοδήποτε ...
06:31 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Αλαμπάμα: Εκτέλεση θανατοποινίτη με άζωτο για τον φόνο υπαλλήλου το 1997

Ένας άνδρας από την Αλαμπάμα, που είχε καταδικαστεί για τον φόνο μιας γυναίκας κατά τη διάρκει...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος