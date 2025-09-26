Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης

Στα δικαστήρια της Τουρκίας οδηγήθηκε η υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης Εσέρ Καρατζά μέσα στο νοσοκομείο, όπου εργαζόταν. Δράστης είναι ο πρώην σύζυγός της, ο 44χρονος Αττίλα Αϊντάπλι.

Η δολοφονία έγινε στις 21 Μαΐου σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Καχραμανμαράς. Ο 44χρονος είχε κλείσει ραντεβού ως ασθενής στο νοσοκομείο. Όταν η πρώην σύζυγός του το έμαθε τηλεφώνησε στον δικηγόρο της καθώς φοβόταν για την ζωή της. Μάλιστα την ίδια ημέρα είχε εκδοθεί εντολή περιοριστικών μέτρων αλλά δεν είχε ακόμη επιδοθεί στον 44χρονο.

Ο δικηγόρος συμβούλευσε την γυναίκα να ζητήσει άδεια από το νοσοκομείο και να φύγει προκειμένου να είναι ασφαλής. Ωστόσο η διοίκηση του νοσοκομείου φέρεται να αρνήθηκε να της δώσει άδεια καθώς υπήρχε πολύ δουλειά και θεωρούσε ότι ο πρώην σύζυγός της δεν θα της επιτεθεί μέρα μεσημέρι μέσα σε ένα νοσοκομείο.

⚫️ Uzaklaştırma kararı vardı, öldürüldü! Kahramanmaraş’ta tıbbi sekreter Eser Karaca, eski eşi Atilla Ayıntaplı tarafından çalıştığı hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Cani, poşete gizlediği silahla hastaneye girdi, Karaca’nın odasına saklandı. Eser Karaca… pic.twitter.com/SFpF7pLGna — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) September 24, 2025

Τελικά ο 44χρονος έφτασε στο νοσοκομείο με μία πλαστική σακούλα στην οποία είχε κρύψει μία καραμπίνα. Ο καβγάς του πρώην ζευγαριού και η εκτέλεση της 42χρονης έχουν καταγραφεί από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος του νοσοκομείου.

Στα βίντεο φαίνεται ο 44χρονος να μπαίνει σε ένα γραφείο όπου βρίσκεται η πρώην σύζυγός του. Λίγα λεπτά μετά μπαίνει στο γραφείο και μία φίλη της 42χρονης και ξεκινάει καβγάς. Σύμφωνα με την κατάθεση της φίλης του θύματος, ο πρώην σύζυγός της απείλησε και τις δύο ότι θα τις σκοτώσει.

Τότε φαίνεται στο βίντεο η 42χρονη να βγαίνει από το δωμάτιο και να αρχίζει να τρέχει στους διαδρόμους. Την ακολουθεί ο δράστης, ο οποίος βγάζει από την σακούλα την καραμπίνα. Λίγα λεπτά μετά την στριμώχνει σε μία σκάλα και εκείνη σταματάει και σηκώνει το χέρι, ζητώντας του να σταματήσει. Τότε την πυροβολεί τρεις φορές με την καραμπίνα και την σκοτώνει.

Σε βάρος του 44χρονου είχαν εκδοθεί άλλες τρεις εντολές περιοριστικών μέτρων, καθώς απειλούσε επανειλημμένα να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του. Ο δικηγόρος του δράστης υποστήριξε ότι το έγκλημα δεν ήταν προμελετημένο και πρέπει να ληφθεί υπόψη το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Η πλευρά του θύματος και ο δικηγόρος της οικογένειας της έχουν ζητήσει να καταδικαστεί σε ισόβια για το έγκλημα, το οποίο ήταν σχεδιασμένο αφού εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με καραμπίνα. Η εκδίκαση της υπόθεσης θα συνεχιστεί στις 10 Οκτωβρίου.