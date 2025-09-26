Η συγκινητική ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για τον Παύλο Μπακογιάννη: «Για μας είναι πάντα εδώ»

Με ένα κείμενο που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η πρώην υπουργός και βουλευτής Χανίων της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη, στέλνει το δικό της μήνυμα για τα 36 χρόνια από τη δολοφονία του συζύγου της Παύλου Μπακογιάννη.

«Για μας είναι πάντα εδώ! Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού!» έγραψε η Ντόρα Μπακογιάννη και δημοσίευσε μια φωτογραφία των παιδιών της με τον πατέρα τους.