Η συγκινητική ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για τον Παύλο Μπακογιάννη: «Για μας είναι πάντα εδώ»

Enikos Newsroom

πολιτική

Συγκλονίζει η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για τον Παύλο Μπακογιάννη:

Με ένα κείμενο που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η πρώην υπουργός και βουλευτής Χανίων της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη, στέλνει το δικό της μήνυμα για τα 36 χρόνια από τη δολοφονία του συζύγου της Παύλου Μπακογιάννη.

«Για μας είναι πάντα εδώ! Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού!» έγραψε η Ντόρα Μπακογιάννη και δημοσίευσε μια φωτογραφία των παιδιών της με τον πατέρα τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το χειρότερο τυρί για την καρδιά, σύμφωνα με ειδικό

«Είχα ένα παιδικό παιχνίδι στο αυτί μου για 20 χρόνια και έχασα την ακοή μου» – Η απίστευτη περιπέτεια του 30χρονου;

ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω από 2.500 ευρώ οι μηνιαίες δαπάνες για οικογένεια με 2 παιδιά – Σε τρόφιμα, στέγαση και μεταφορές το 48,4% των...

«Κόκκινα» δάνεια: Πώς να τα ρυθμίσετε και τι πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες – Γράφει η Κατερίνα Φραγκάκη

Άφωνοι οι επιστήμονες – Καταγράφηκε για πρώτη φορά στην ιστορία ζευγάρωμα μεταξύ 3 καρχαριών

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα Karate Kid σε 13 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:07 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 26: Σε συναγερμό όλες οι Ένοπλες Δυνάμεις για τη μεγαλύτερη άσκηση

Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων να βρίσκεται σε συναγερμό, σαν ...
00:19 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σε συναντήσεις με εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων – «Ο πόλεμος στη Γάζα δεν μπορεί να συνεχιστεί»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της 8...
21:46 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ – Χνάρης: Αστείο το επιχείρημα της ΝΔ ότι οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για την καταμέτρηση των αιγοπροβάτων

«Η ένδεια επιχειρημάτων και η απόλυτη σύγχυση της Νέας Δημοκρατίας αποδείχθηκε για άλλη μία φο...
21:40 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil και τον πρόεδρο της Lockheed Martin

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντήσεις στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος