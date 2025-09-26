Κίνηση: «Αφόρητος» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό – Όλοι οι «φρακαρισμένοι» δρόμοι

Παρασκευή σήμερα και για ακόμη μία ημέρα η κίνηση είναι «αφόρητη» σε πολλούς δρόμους της Αττικής.
Στο «κόκκινο» βρίσκονται τα δύο ρεύματα της Αθηνών- Λαμίας, η έξοδος της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου και τα δύο ρεύματα του Κηφισού.
Προβλήματα καταγράφονται επίσης στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας, στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη και στην Βασιλίσσης Σοφίας.
Αυξημένη είναι η κίνηση στην Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία,
20΄-25΄ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
