Κίνηση: «Αφόρητος» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό – Όλοι οι «φρακαρισμένοι» δρόμοι

Παρασκευή σήμερα και για ακόμη μία ημέρα η κίνηση είναι «αφόρητη» σε πολλούς δρόμους της Αττικής.

Στο «κόκκινο» βρίσκονται τα δύο ρεύματα της Αθηνών- Λαμίας, η έξοδος της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου και τα δύο ρεύματα του Κηφισού.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας, στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη και στην Βασιλίσσης Σοφίας.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία,

20΄-25΄ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

