Συνταγή για ποπ κορν – Πώς να τα φτιάξετε στην κουζίνα σας

Το ποπ κορν είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο αγαπημένα και εύκολα σνακ σε όλο τον κόσμο, φυσικά η συνταγή είναι απλή. Είτε το απολαμβάνετε ως συνοδευτικό για μια ταινία, είτε ως γρήγορο και υγιεινό σνακ ενδιάμεσα στα γεύματα, το ποπ κορν συνδυάζει την ευκολία με τη γεύση. Αν δεν έχετε κατσαρόλα με καπάκι, μια γάστρα είναι ιδανική.

Είναι τραγανό, ελαφρύ, και γεμάτο φυτικές ίνες, κάνοντάς το μια ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή της ημέρας. Παρόλο που το βρίσκουμε έτοιμο σε σακούλες ή κουτιά, δεν υπάρχει τίποτα πιο ικανοποιητικό από το να το φτιάχνουμε μόνοι μας στο σπίτι, με φρέσκα υλικά και την προσωπική μας πινελιά στις γεύσεις.

Σε αυτό το άρθρο, θα δείτε πώς να φτιάξετε το τέλειο ποπ κορν στο τηγάνι, ανακαλύπτοντας παράλληλα μερικές δημιουργικές και γευστικές παραλλαγές για να το απολαύσετε όπως ποτέ πριν.

Πώς να φτιάξετε ποπ κορν στην κατσαρόλα

Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά

Συνολικός χρόνος: 10 λεπτά

Μερίδες: 3

Χωρίς ζάχαρη, χωρίς σησάμι, φιλικό για διαβητικούς, χωρίς ξηρούς καρπούς, χωρίς γαλακτοκομικά, χωρίς σόγια, καρδιο-υγιεινό, vegan, χορτοφαγικό, χωρίς αυγά, χωρίς γλουτένη.

Αυτό το τραγανό ποπ κορν είναι έτοιμο σε μόλις 10 λεπτά πάνω στη σόμπα. Το ποπ κορν είναι ένα ολόκληρο δημητριακό που παρέχει φυτικές ίνες, φιλικές για το έντερο.

Συμβουλή: Για να αποφύγετε το ποπ κορν να γίνει μαλακό, αφήστε το καπάκι του τηγανιού να είναι ελαφρώς ανοιχτό ώστε να διαφεύγει ο ατμός.

Καλύτερα μπαχαρικά για ποπ κορν

Για vegan «τυρί με μπέικον», λιώστε ¼ φλιτζάνι αλμυρό vegan βούτυρο και ανακατέψτε το με 1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο τραγανό μπέικον από σιτάκι και ⅓ φλιτζάνι θρεπτική μαγιά.

Δημιουργήστε ποπ κορν με γεύση PB&J αναμειγνύοντας 1-2 κουταλιές λιωμένο καθαρό λάδι καρύδας με 1 φλιτζάνι θρυμματισμένες κατεψυγμένες φράουλες και 2 κουταλιές σκόνη φυστικοβούτυρου. Προσθέστε αλάτι κατά βούληση.

Δοκιμάστε ποπ κορν με καφέ βούτυρο και καρύδα: συνδυάστε ¼ φλιτζάνι καφέ βούτυρο με ½ φλιτζάνι ψιλοκομμένα τσιπς καρύδας, 2 κουταλιές ελαφρύ καστανή ζάχαρη και 1 κουταλάκι νιφάδες θαλασσινού αλατιού.

Φτιάξτε ποπ κορν με σοκολάτα και πιπεριά τσίλι, λιώνοντας 2 κουταλιές αλατισμένο βούτυρο και ½ φλιτζάνι τσιπς μαύρης σοκολάτας. Ανακατέψτε με 2 κουταλάκια αλεσμένη πιπεριά τσίλι (ή κατά βούληση) και 1 κουταλάκι νιφάδες θαλασσινού αλατιού.

Για αρωματικό ποπ κορν, περιχύστε 2 κουταλιές εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πάνω από το φρέσκο ποπ κορν και ανακατέψτε το με 2 κουταλιές herbes de Provence, 2 κουταλιές τριμμένο τυρί Παρμεζάνα και μια πρέζα νιφάδες θαλασσινού αλατιού.

Διατροφικές πληροφορίες

Το ποπ κορν είναι ολόκληρο δημητριακό, κάνοντάς το μια εξαιρετική επιλογή για σνακ.

Είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, ένα βασικό θρεπτικό συστατικό που μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους, να υποστηρίξει την υγεία του εντέρου και πολλά άλλα.

Επίσης, το ποπ κορν περιέχει πολυφαινόλες, ενώσεις που συνδέονται με την καρδιοαγγειακή υγεία και τη μείωση του κινδύνου καρκίνου.

Υλικά

¼ φλιτζάνι λάδι υψηλής θερμοκρασίας (π.χ. ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο)

2 κουταλιές καλαμπόκι για ποπ κορν

Οδηγίες

Ρίξτε ¼ φλιτζάνι λάδι σε ένα βαρύ τηγάνι 5 λίτρων με καπάκι. Ζεστάνετε το λάδι μέχρι να γίνει γυαλιστερό, αλλά όχι να καπνίζει.

Προσθέστε 2 ή 3 κόκκους ποπ κορν στο λάδι.

Αν οι κόκκοι αρχίσουν να σκάσουν ή να περιστρέφονται, το λάδι είναι αρκετά ζεστό.

Αν δεν σκάσουν, περιμένετε να σκάσουν και μετά προσθέστε τους υπόλοιπους 2 κουταλιές καλαμπόκι σε μονή στρώση στον πάτο του τηγανιού.

Κουνήστε το τηγάνι ώστε το λάδι να καλύψει κάθε κόκκο.

Καλύψτε το τηγάνι με το καπάκι, αφήνοντας το ελαφρώς ανοιχτό για να μπορεί να διαφεύγει ο ατμός.

Όταν ακούσετε το πρώτο άνοιγμα, κουνήστε το τηγάνι. Συνεχίστε να το κουνάτε μέχρι να σταματήσει το σκάσιμο, περίπου 2-3 λεπτά. Μην επιστρέφετε το τηγάνι στη φωτιά. Αφαιρέστε το καπάκι, προσέχοντας να αποφύγετε τον ατμό και τη θερμότητα.

Προσθέστε τα μπαχαρικά της επιλογής σας (βλ. παραπάνω) και ανακατέψτε καλά. Ρίξτε το ποπ κορν σε ένα μεγάλο μπολ (οι κόκκοι μπορεί να καούν αν παραμείνουν στο ζεστό τηγάνι).

Διατροφικές Πληροφορίες (ανά μερίδα):

Θερμίδες: 198

Λίπη: 19g

Κορεσμένα Λίπη: 1g

Χοληστερίνη: 0mg

Υδατάνθρακες: 7g

Σύνολο Σακχάρων: 0g

Προσθήκη Ζάχαρης: 0g

Πρωτεΐνη: 1g

Φυτικές Ίνες: 2g

Νάτριο: 0mg

Κάλιο: 21mg

Ποιο είναι το καλύτερο λάδι για ποπ κορν;

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε λάδι με υψηλό σημείο καπνού.

Αυτό συμβαίνει επειδή θα ζεστάνετε το λάδι πολύ πριν προσθέσετε τους κόκκους. Δεν θέλετε να κάψετε το λάδι πριν καν βάλετε τους κόκκους στο τηγάνι.

Λάδια υψηλής θερμοκρασίας περιλαμβάνουν το ηλιέλαιο, λάδι καρύδας, λάδι αραχίδας, λάδι από σταφύλι, λάδι λαχανικών, ηλιέλαιο και λάδι σαφλοράς.

Λάδια χαμηλής θερμοκρασίας, όπως το ελαιόλαδο, το λάδι καρυδιού και το λάδι αβοκάντο, είναι ιδανικά για να ψεκάσετε ή να ψεκάσετε το ποπ κορν μετά το σκάσιμο για να προσθέσετε λίγη γεύση.

Απλά μην τα χρησιμοποιείτε για το σκάσιμο των κόκκων, γιατί υπάρχει κίνδυνος να πάρει καμένη γεύση.