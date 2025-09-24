Συνταγή για μπάο μπαν – Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική γέμιση

Τα κινέζικα ψωμάκια μπάο μπαν (bao buns), είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και νόστιμα πιάτα της κινέζικης κουζίνας. Αυτά τα ελαφριά και αφράτα ψωμάκια στον ατμό έχουν μοναδική υφή, που τα καθιστά εξαιρετικά ελκυστικά για κάθε γεύμα.

Μπορούν να γεμιστούν με διάφορες γεύσεις, από χοιρινό και κοτόπουλο μέχρι vegan επιλογές, προσφέροντας έτσι μια ποικιλία γεύσεων που ικανοποιούν κάθε γούστο.

Η κινέζικη κουζίνα γενικότερα είναι γνωστή για την ισχυρή χρήση φρέσκων υλικών, την ισορροπία γεύσεων και την αρμονία των πικάντικων, γλυκών και αλμυρών στοιχείων.

Τα bao είναι το τέλειο παράδειγμα αυτής της παράδοσης, συνδυάζοντας απλότητα με εξαιρετική γεύση και υφή, και κάνοντάς τα ιδανικά για κάθε περίσταση, από καθημερινά γεύματα μέχρι γιορτές και ειδικές περιστάσεις.

Προετοιμασία

πάνω από 2 ώρες

Μαγείρεμα

λιγότερο από 10 λεπτά

Μερίδες

Για 2–3 άτομα

Διατροφικές πληροφορίες

Χωρίς γαλακτοκομικά

Χωρίς αυγά

Χωρίς ξηρούς καρπούς

Κατάλληλο για εγκύους

Βίγκαν

Χορτοφαγικό

Τα μπάο μπαν είναι νόστιμα, ελαφριά και αφράτα και εκπληκτικά εύκολα να φτιαχτούν στο σπίτι. Ο Jeremy Pang μοιράζεται τη σίγουρη μέθοδο του για εξαιρετικά αποτελέσματα κάθε φορά.

Ψάχνετε για ιδέες για γέμιση για τα μπάο σας; Δοκιμάστε χοιρινό char siu, πικάντικο βίγκαν κουνουπίδι ή κοτόπουλο με γλυκιά σάλτσα.

Για αυτή τη συνταγή, θα χρειαστείτε ατμομάγειρα.

Συστατικά

265γ απλό αλεύρι, συν επιπλέον για πασπάλισμα

¼ κουτ. γλυκού αλάτι

1½ κουτ. γλυκού μαγιά γρήγορης δράσης ξηρή

2 κουτ. σούπας ζάχαρη

2 κουτ. σούπας μπέικιν πάουντερ

2 κουτ. σούπας φυτικό ή ηλιέλαιο, συν επιπλέον για το άλειμμα

Εκτέλεση

Βάλτε το αλεύρι, το αλάτι, τη μαγιά, τη ζάχαρη και το μπέικιν πάουντερ σε ένα μεγάλο μπολ.

Ανακατέψτε 1 κουταλιά της σούπας από το λάδι και 150 χιλιοστόλιτρα ζεστό νερό σε ένα ποτήρι (βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι ζεστό στην αίσθηση, αλλά όχι καυτό). Ρίξτε τη μισή ποσότητα του υγρού στο μπολ με τα ξηρά υλικά και ανακατέψτε το μείγμα με μια κουτάλα.

Προσθέστε σταδιακά την υπόλοιπη ποσότητα του υγρού μέχρι να έχει φύγει όλο το αλεύρι από τα τοιχώματα του μπολ. Όταν ομογενοποιηθούν τα υλικά, βγάλτε τη ζύμη από το μπολ και ζυμώστε για 5–10 λεπτά, μέχρι να γίνει λεία και ελαστική. Η ζύμη θα πρέπει να είναι αρκετά υγρή, αλλά εύπλαστη.

Αν η ζύμη είναι πολύ κολλώδης, χρησιμοποιήστε λίγο επιπλέον αλεύρι για να την αλευρώσετε εξωτερικά κατά το ζύμωμα. Αν η ζύμη φαίνεται λίγο στεγνή, προσθέστε μια μικρή ποσότητα νερού για να αποκτήσει κολλώδη υφή.

Όταν η ζύμη είναι λεία και ελαστική, αλευρώστε τη με 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι, ξύνοντας τυχόν επιπλέον ζύμη από τα τοιχώματα του μπολ.

Ζυμώστε 5–6 φορές ακόμα και στη συνέχεια σχηματίστε τη ζύμη σε έναν σφιχτό μπάλο. Αλείψτε τη ζύμη με το υπόλοιπο λάδι, καλύψτε το μπολ με μια βρεγμένη πετσέτα και αφήστε το σε ένα ζεστό, χωρίς ρεύματα σημείο για 1–1½ ώρες ή μέχρι να διπλασιαστεί σε μέγεθος.

Για να φτιάξετε τα hirata bao (τα μπαο με το σχήμα χειλιών που φαίνονται στην εικόνα), κυλίστε τη ζυμωμένη ζύμη σε ένα χοντρό κύλινδρο, παρόμοιο με το μέγεθος ενός σαλαμιού. Χωρίστε τον κύλινδρο σε 7–8 κομμάτια και κυλίστε κάθε κομμάτι μεταξύ των παλαμών σας για να δημιουργήσετε ατομικές μπάλες ζύμης.

Κυλίστε μέχρι κάθε μπάλα να γίνει λεία.

Πατήστε με την παλάμη σας πάνω σε κάθε μπάλα ζύμης για να την ισιώσετε. Αλευρώστε ελαφρά έναν πλάστη και κυλίστε κάθε επίπεδο κομμάτι περαιτέρω για να φτιάξετε επιμήκη ωοειδή σχήματα.

Αλείψτε ελαφρά την κορυφή κάθε ωοειδούς με λίγο φυτικό λάδι.

Στη συνέχεια, διπλώστε απαλά τη μία πλευρά πάνω από την κορυφή για να σχηματίσετε το χείλος του μπαο.

Καλύψτε με μια βρεγμένη πετσέτα και αφήστε τα να ξεκουραστούν για επιπλέον 15–20 λεπτά. Μετά από την ξεκούραση, τα μπαο είναι έτοιμα για ατμό.

Τοποθετήστε 3–4 μπαο σε λαδόκολλα ή αντικολλητικό χαρτί σε καλάθι ατμομάγειρα από μπαμπού, αφήνοντας αρκετό χώρο μεταξύ τους. Στοιβάξτε τα καλάθια του ατμομάγειρα και καλύψτε με το καπάκι.

Γεμίστε το wok με βραστό νερό μέχρι τη μέση και τοποθετήστε το σε υψηλή φωτιά. (Αν χρησιμοποιείτε μεταλλικό ατμομάγειρα, δείτε τις Σημειώσεις Συνταγής).

Προσθέστε τα καλάθια του ατμομάγειρα και ατμίστε για 8 λεπτά, χωρίς να αφαιρέσετε το καπάκι.

Όταν βγει ατμός, τα μπαο θα είναι ψημένα και αφράτα.

Σημειώσεις για τη συνταγή

Αν χρησιμοποιείτε μεταλλικό ατμομάγειρα, προσέξτε να μην το υπερφορτώσετε με νερό και κρατήστε τα μπαο μακριά από τα τοιχώματα (καθώς ο ατμός δεν μπορεί να διαφύγει, τα τοιχώματα των μεταλλικών ατμομάγειρων μπορεί να γίνουν αρκετά υγρά, γεγονός που μπορεί να κάνει τα μπαο να γίνουν μούσκεμα).

Καλύψτε το επάνω καλάθι του ατμομάγειρα με μια καθαρή πετσέτα για να απορροφήσει τη συμπύκνωση και στη συνέχεια τοποθετήστε το καπάκι.

Ίσως χρειαστεί λίγο περισσότερο ή λιγότερο νερό, ανάλογα με το πόσο υγρός ή ξηρός είναι ο αέρας — αν ο αέρας είναι πολύ ξηρός, προσθέστε λίγο παραπάνω νερό, ενώ αν είναι πολύ υγρός, χρησιμοποιήστε λίγο λιγότερο νερό.