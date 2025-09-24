Καταπέλτης ο Κίμελ για τον Τραμπ: «Δεν μπορεί να αντέξει ένα αστείο – Του γύρισε μπούμερανγκ» – Απολογήθηκε συγκινημένος στη βάση MAGA

Καταπέλτης ο Κίμελ για τον Τραμπ: «Δεν μπορεί να αντέξει ένα αστείο – Του γύρισε μπούμερανγκ» – Απολογήθηκε συγκινημένος στη βάση MAGA

Εμφανώς συγκινημένος και με έναν άκρως σατιρικό μονόλογο επέστρεψε στην εκπομπή του ο Τζίμι Κίμελ, έξι ημέρες αφού το ABC αποφάσισε να τον «κόψει» από τον αέρα.

ΗΠΑ: Ο Τζίμι Κίμελ επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες – Το ABC επαναφέρει την εκπομπή του μετά την «καταιγίδα» αντιδράσεων

Επιμέλεια: Εύη Απολλωνάτου

Ο Κίμελ ξεκίνησε με τις ευχαριστίες στους συναδέλφους του κωμικούς, Στίβεν Κολμπέρ, Τζον Όλιβερ, Κόναν Ο΄Μπράιεν, Τζέιμς Κόρντεν, Τζέι Λένο, Χάουαρντ Στερν, Ντέβιντ Λέτερμαν, Τζον Στιούαρτ, Τζίμι Φάλον και το αμερικανικό κοινό που αντέδρασε στο κόψιμο της εκπομπής του. Επίσης ευχαρίστησε όσους «δεν υποστηρίζουν την εκπομπή μου και τα πιστεύω μου αλλά υποστηρίζουν το δικαίωμα μου να μοιράζομαι έτσι κι αλλιώς αυτές τις πεποιθήσεις, ανθρώπους που δεν θα το φανταζόμουν ποτέ, όπως ο Μπεν Σαπίρο, Κλέι Τράβις, Μιτς ΜακΚόνελ ακόμη και ο παλιόφιλος μου Τεντ Κρουζ».

Guardian: Το «κόψιμο» του Κίμελ μπορεί να αποτελεί επιτυχία για τον Τραμπ αλλά είναι ένα δυσοίωνο σημάδι για την ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα όσα υποστήριξε στην προηγούμενη εκπομπή και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Ο Κίμελ είχε κατηγορήσει την «συμμορία MAGA» ότι εκμεταλλεύεται την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ για πολιτικούς λόγους και προσπαθεί να παρουσιάσει τον δολοφόνο του ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν δικό τους.

Με συναισθηματική φόρτιση και την φωνή του να «σπάει» ο Τζίμι Κίμελ απολογήθηκε στους ανθρώπους που ανήκουν στη βάση MAGA. «Ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μου να υποτιμήσω τη δολοφονία ενός νεαρού άνδρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αστείο σε αυτό. Δημοσίευσα ένα μήνυμα στο Instagram την ημέρα που δολοφονήθηκε, στέλνοντας αγάπη στην οικογένειά του και ζητώντας συμπόνια, και το εννοούσα. Και εξακολουθώ να το πιστεύω. Ούτε ήταν πρόθεσή μου να κατηγορήσω κάποια συγκεκριμένη ομάδα για τις πράξεις του — ήταν ένα βαθιά διαταραγμένο άτομο».

Τραμπ: Η απόλυση Κίμελ δείχνει πώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρνει σε δύσκολη θέση τα ΜΜΕ – Το «εγχειρίδιο Νίξον» κατά του Τύπου που υιοθετεί

Και συνέχισε: «Αυτό ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ήθελα να πω, αλλά για μερικούς, αυτό φάνηκε ακατάλληλο ή ασαφές ή ίσως και τα δύο, και για όσους πιστεύουν ότι έδειξα με το δάχτυλο, καταλαβαίνω γιατί είστε αναστατωμένοι. Αν η κατάσταση ήταν αντίστροφη, είναι πολύ πιθανό να ένιωθα το ίδιο. Έχω πολλούς φίλους και μέλη της οικογένειας στην άλλη πλευρά που αγαπώ και με τους οποίους παραμένω κοντά, παρόλο που δεν συμφωνούμε καθόλου σε θέματα πολιτικής. Δεν νομίζω ότι ο δολοφόνος που πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ εκπροσωπεί κανέναν, ήταν ένα άρρωστο άτομο που πίστευε ότι η βία ήταν η λύση, και δεν είναι».

Ο Κίμελ φρόντισε να τονίσει ότι πλέον στο πρόσωπο του δέχεται πυρά το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου, που προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος. Έτσι στο στόχαστρο του μπήκε ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, ο οποίος φάνηκε να απειλεί τους τηλεοπτικούς σταθμούς που μεταδίδουν την εκπομπή του Κίμελ.

Στην εκπομπή έπαιξε ένα απόσπασμα δηλώσεων του Τραμπ που έλεγε ότι ο Κίμελ είναι κακός στην δουλειά του και έχει πολύ χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. «Σχεδόν τον λυπάσαι. Έβαλε τα δυνατά του για να με ακυρώσει και αντ’ αυτού υποχρέωσε εκατομμύρια να παρακολουθήσουν την εκπομπή. Αυτό γύρισε μπούμερανγκ με δύναμη. Μπορεί να χρειαστεί να δώσει στην δημοσιότητα τους φακέλους Επστάιν για να μας αποσπάσει την προσοχή από αυτό τώρα», είπε ο Κίμελ.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε πολύ ξεκάθαρο ότι θέλει να δει εμένα και εκατοντάδες ανθρώπους που δουλεύουν εδώ να απολυθούμε από τις δουλειές μας. Ο ηγέτης μας γιορτάζει οι Αμερικανοί να χάνουν τα προς το ζην επειδή εκείνος δεν αντέχει ένα αστείο», ανέφερε ο Κίμελ.

Επίσης σχολίασε και την μεγάλη υποστήριξη και συμπαράσταση που έλαβε από το κοινό και αναφέρθηκε και στην συμφωνία του με την Disney για την επιστροφή του στους τηλεοπτικούς δέκτες. Συγκεκριμένα είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι το ΑBC είχε συμφωνήσει να μην ξαναβγεί στον αέρα η εκπομπή του Κίμελ αλλά όταν εκατομμύρια Αμερικανοί άρχισαν να ψάχνουν τρόπους να ακυρώσουν τις συνδρομές τους στις πλατφόρμες της Disney – Disney+ και Hulu- και να μποϊκοτάρουν τα προϊόντα της, η εταιρεία υποχρεώθηκε να επαναφέρει την εκπομπή.

Γι’ αυτό ο Κίμελ ευχαρίστησε τον κόσμο και ανέφερε ότι θα πρέπει να κινητοποιηθεί και πάλι με την ίδια ένταση εάν υπάρξει ανάλογη κίνηση κατά άλλων κωμικών ή δημοσίων προσώπων. Επιπλέον αστειεύτηκε ότι η μοναδική προϋπόθεση που του έθεσε η Disney για να επιστρέψει ήταν να διαβάσει μία ανακοίνωση της στον αέρα. Τότε ξεκίνησε να διαβάζει σε όλους βήμα – βήμα οδηγίες για το πώς να επιστρέψουν ως συνδρομητές στις πλατφόρμες Disney+ και Hulu.

Στην εκπομπή ο Κίμελ είχε και έναν καλεσμένο – έκπληξη στον ρόλο του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ. Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τεντ Κρουζ είχε σχολιάσει ότι οι απειλές του Καρ στους τηλεοπτικούς σταθμούς θύμιζαν «νονό» της μαφίας.

Ο Κίμελ, λοιπόν, ανακοίνωσε προς έκπληξη όλων ότι θα συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Μπρένταν Καρ για το θέμα. Στο παράθυρο τότε εμφανίστηκε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε ρόλο προέδρου – μαφιόζου. Άρχισε και πάλι να απαντάει, όπως στην ταινία ο «Νονός», με διακριτικές απειλές κατά πάντων και απέσπασε γέλια και θερμό χειροκρότημα.

Ολόκληρος ο μονόλογος του Τζίμι Κίμελ στην εκπομπή του στα αγγλικά

