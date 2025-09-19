Guardian: Το «κόψιμο» του Κίμελ μπορεί να αποτελεί επιτυχία για τον Τραμπ αλλά είναι ένα δυσοίωνο σημάδι για την ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ

Κατά την πρώτη του θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να «συμμορφώσει» τα mainstream μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, αλλά σε μεγάλο βαθμό απέτυχε. Φώναζε για τον «εχθρό του λαού», πρόσβαλε δημοσιογράφους και δίδαξε τους οπαδούς του να μισούν τον Τύπο. Αλλά τα προστατευτικά φράγματα άντεξαν ως επί το πλείστον και οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης παρέμειναν αρκετά σκληροί.

Ωστόσο τώρα, το σχέδιό του Τραμπ να κρατήσει τα μέσα ενημέρωσης υπό αυστηρό έλεγχο – και, ως εκ τούτου, να ελέγχει το μήνυμα – πηγαίνει πολύ καλύτερα. Τουλάχιστον από τη σκοπιά ενός επίδοξου αυταρχικού ηγέτη, σημειώνει ο Guardian.

Αυτό κατέστη σαφές αυτή την εβδομάδα, όταν το τηλεοπτικό δίκτυο ABC απέσυρε ξαφνικά την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ από το πρόγραμμά του. Η κίνηση αυτή ακολούθησε τον μονόλογο του Κίμελ τη Δευτέρα το βράδυ, στον οποίο μίλησε για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ.

Τι είπε ο Κίμελ

Στα σχόλιά του στον αέρα, ο γνωστός παρουσιαστής επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά καταδίκασε επίσης τη δολοφονία του Κερκ και επέκρινε και τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος για τις «εξαιρετικά άθλιες» αντιδράσεις τους.

«Το Σαββατοκύριακο φτάσαμε σε νέα χαμηλά επίπεδα, με τη συμμορία του Maga να προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κέρκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από τους δικούς τους, και να κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει πολιτικά οφέλη από αυτό», είπε ο Κίμελ.

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος της FCC που διορίστηκε από τον Τραμπ, Μπρένταν Καρ, εμφανίστηκε ως καλεσμένος σε ένα δεξιό podcast, απειλώντας προφανώς να ανακαλέσει τις ομοσπονδιακές άδειες. Αντιτιθέμενος στην υπόθεση του Κίμελ – που διατυπώθηκε πριν αποκαλυφθούν περισσότερες αποδείξεις – ότι ο δράστης ήταν μέλος του κινήματος Maga, προέτρεψε τους συνεργάτες του να «αντιδράσουν» στη Disney.

«Μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο», είπε ο Carr, ακούγοντας σαν κακός χαρακτήρας από ταινία του James Bond. «Αυτές οι εταιρείες μπορούν να βρουν τρόπους να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους… αλλιώς η FCC θα έχει επιπλέον δουλειά μπροστά της».

Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, προφανώς. Η Nexstar, η μεγαλύτερη ιδιοκτήτρια τοπικών τηλεοπτικών σταθμών της χώρας, αποφάσισε γρήγορα να αφαιρέσει την εκπομπή του Κίμελ από τις προσφορές της, και σύντομα οι υπεύθυνοι της Disney απέσυραν τον Κίμελ από την τηλεόραση, τουλάχιστον για την ώρα.

Δυσοίωνο σημάδι για την ελευθερία του λόγου

Η ξαφνική απομάκρυνση του Κίμελ μπορεί να αποτελεί πολιτική επιτυχία για τον Τραμο, αλλά είναι ένα δυσοίωνο σημάδι για την ελευθερία του λόγου στην Αμερική, τονίζει ο Guardian.

Η κίνηση αυτή «σηματοδοτεί ένα νέο σκοτεινό επίπεδο υποταγής και λογοκρισίας του λόγου που θυμίζει περισσότερο αυταρχικά καθεστώτα παρά δημοκρατίες», σύμφωνα με την PEN America, την οργάνωση που υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης.

Η εκφοβιστική τακτική της κυβέρνησης Τραμπ προκαλεί αποτροπιασμό στους υπερασπιστές του 1ου Άρθρου του Συντάγματος των ΗΠΑ. Εξίσου κακό είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα μεγάλα μέσα ενημέρωσης έχουν υποκύψει σαν «υπάκουα σκυλάκια, πρόθυμα να υπακούσουν εκ των προτέρων».

Η κυβέρνηση «γίνεται όλο και πιο θρασύς στην κατάχρηση της κυβερνητικής εξουσίας για να φιμώσει τους επικριτές της», δήλωσε ο Jameel Jaffer, επικεφαλής του Knight First Amendment Institute στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, προσθέτοντας ότι «πάρα πολλές από τις ισχυρές θεσμούς που θα μπορούσαν να αντισταθούν σε αυτή την βία, αντίθετα υποκύπτουν».

Οι «νίκες» του Τραμπ

Κάθε περίπτωση εκφοβισμού ενθαρρύνει τον Τραμπ και τους συμμάχους του, και κάθε περίπτωση συνθηκολόγησης θέτει τις βάσεις για περισσότερη δειλία.

Μόλις πριν από λίγους μήνες, προκάλεσε σοκ η απόφαση του ABC News να συμβιβαστεί σε μια αγωγή που είχε ασκήσει ο Τραμπ για τις δηλώσεις που είχε κάνει στον αέρα ο διάσημος παρουσιαστής Τζορτζ Στεφανόπουλος. Οι περισσότεροι ειδικοί στο 1ο άρθρο του Συντάγματος πίστευαν ότι το δίκτυο θα μπορούσε να υπερασπιστεί με επιτυχία την υπόθεση, αλλά αντίθετα το ABC υπέκυψε, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα και μια συγγνώμη στον οικονομικό συμβιβασμό.

Λίγο αργότερα, μια ακόμη πιο υπερασπίσιμη αγωγή εναντίον του CBS News για την συνήθη επεξεργασία μιας συνέντευξης 60 λεπτών με την Καμάλα Χάρις είχε παρόμοια κατάληξη.

Η μητρική εταιρεία Paramount Global έφτασε σε συμβιβασμό για την υπόθεση. Λίγο μετά την κριτική του Στίβεν Κόλμπερτ για τον συμβιβασμό, τον οποίο χαρακτήρισε δωροδοκία, η βραδινή εκπομπή του στο CBS ακυρώθηκε.

Τα μέσα ενημέρωσης έχουν αρχίσει να προσεγγίζουν τον Τραμπ με ενθουσιασμό από το περασμένο φθινόπωρο, συχνά με τα εμπορικά συμφέροντα των ιδιοκτητών να είναι υπερβολικά εμφανή. Η Paramount Global, για παράδειγμα, ήταν πρόθυμη να λάβει την έγκριση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για μια τεράστια συγχώνευση με έναν άλλο γίγαντα των μέσων ενημέρωσης, αναφέρει ο Guardian

Η Washington Post, κατόπιν εντολής του ιδιοκτήτη της, Τζεφ Μπέζος, ακύρωσε το κύριο άρθρο της που υποστήριζε την Κάμαλα Χάρις λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές και, από τότε, έχει κάνει μια απότομη στροφή προς τα δεξιά στην κάλυψη των απόψεών της. Και η Los Angeles Times, υπό τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της, Patrick Soon-Shiong, έχει κάνει παρόμοιες κινήσεις υπέρ του Τραμπ στις σελίδες των απόψεων της εφημερίδας.

Η αγωγή του Τραμπ στου New York Times

Ο Τραμπ πρόσφατα κατέθεσε αγωγή εναντίον της New York Times, του θεσμού της πόλης του, με τον οποίο εδώ και δεκαετίες έχει μια σχέση αγάπης-μίσους.

Οι Times έχουν δεσμευτεί να υπερασπιστούν την υπόθεση, η οποία είναι γελοία αδύναμη παρά το τεράστιο ποσό των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την υποτιθέμενη ζημιά που προκλήθηκε στον υποψήφιο Τραμπ πριν από τις εκλογές του 2024. Το βράδυ της Παρασκευής έγινε γνωστό ότι η αγωγή αυτή απορρίφθηκε, ωστόσο ο Τραμπ έχει προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων για να την επαναδιατυπώσει.

«Αυτή η αγωγή δεν έχει καμία βάση», ανέφεραν οι ΝΥTimes. «Δεν έχει καμία νόμιμη νομική αξίωση και αντίθετα αποτελεί μια προσπάθεια να καταπνίξει και να αποθαρρύνει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία». Ο εκδότης της Times, πολύ σωστά, την χαρακτήρισε επιπόλαιη.

Μια τέτοια σθεναρή απάντηση είναι ενθαρρυντική, αλλά πολύ σπάνια. Αντίθετα, πάρα πολλές εταιρείες μέσων ενημέρωσης υποκύπτουν – και στη συνέχεια δειλιάζουν καθώς ο Τραμπ γίνεται όλο και πιο τολμηρός.

«Τι νόημα έχει το 1ο άρθρο του Συντάγματος των ΗΠΑ όταν τόσοι πολλοί από τους αυτούς που είναι στην εξουσία δεν φαίνεται να γνωρίζουν ότι υπάρχει;» διερωτάται ο Guardian.