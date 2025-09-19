ΗΠΑ: Απορρίφθηκε η αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος των New York Times – «Aκατάλληλη και απαράδεκτη»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

ΗΠΑ: Απορρίφθηκε η αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος των New York Times – «Aκατάλληλη και απαράδεκτη»

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ απέρριψε σήμερα την αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε βάρος των New York Times, κηρύσσοντάς την «απαράδεκτη» και δίνοντας προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων στον Αμερικανό πρόεδρο για να την επαναδιατυπώσει.

Η αγωγή των 85 σελίδων που κατατέθηκε τη 15η Σεπτεμβρίου σε βάρος της αμερικανικής εφημερίδας, από την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ αξιώνει το αστρονομικό ποσό των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντιβαίνει στους δικονομικούς κανόνες, επισημαίνει ο δικαστής Στίβεν Μέριντεϊ, κρίνοντας πως είναι «ακατάλληλη και απαράδεκτη».

Επομένως, η αγωγή «απορρίπτεται», ενώ δίνεται η δυνατότητα «διόρθωσής της εντός 28 ημερών», σε μία μορφή που δεν θα ξεπερνά τις 40 σελίδες, σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης.

Ο δικαστής εκφράζει την αποδοκιμασία του για μια σωρεία ατεκμηρίωτων αναφορών ή ισχυρισμών, χωρίς ο ενάγων να διατυπώνει με σαφήνεια τις καταγγελίες του, σύμφωνα με τον ίδιο.

Στην αγωγή σε βάρος των New York Times και τεσσάρων δημοσιογράφων τους, όπως και ενός εκδοτικού οίκου που δημοσίευσε έργα δύο εξ αυτών, ο Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει ένα «υποτιμητικό βιβλίο» σχετικά με την προέλευση της περιουσίας του και «τρία ψευδή, κακόβουλα, συκοφαντικά και υποτιμητικά άρθρα».

«Αυτή η αγωγή είναι αβάσιμη», απάντησε η αμερικανική εφημερίδα. «Δεν βασίζεται σε καμία έγκυρη νομική αξίωση και στοχεύει αποκλειστικά να φιμώσει και να αποθαρρύνει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία».

Η αγωγή είχε κατατεθεί λίγες ημέρες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με μηνύσεις τους New York Times μετά τη δημοσίευση άρθρων σχετικά με μία ευχητήρια επιστολή, που του αποδιδόταν και απευθυνόταν το 2003 στον επιχειρηματία Τζέφρι Έπστιν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 λόγοι που συνήθως αποτυγχάνουν οι τελειομανείς – Τι να κάνουν

Άδωνις Γεωργιάδης για επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας: Αν δεν είχα πρόσκληση δεν θα είχα έρθει

Κώτσηρας: 30% μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης από τον Ιανουάριο του 2026 – Πώς θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

ΤτΕ: Ξεπέρασαν τα 12 δισ. ευρώ τα έσοδα από τον τουρισμό στο 7μηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 – Αναλυτικά τα στοιχεία

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Ειδικός στις σχέσεις εξηγεί τη συνήθεια στα μηνύματα που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε όταν βγαίνετε ραντεβού
περισσότερα
21:40 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Πολωνία: Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν ζώνη ασφαλείας πλατφόρμας γεώτρησης στη Βαλτική Θάλασσα

H Πολωνία ανακοίνωσε ότι ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από τη...
21:14 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Στις 25 Σεπτεμβρίου η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στον Λευκό Οίκο– «Θα συζητήσουμε και για τα F-35» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social αποκάλυψε ότι θα συναντηθ...
21:05 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Εσθονία: Ζητεί την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του NATO μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά MIG-31

Το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ επικαλέστηκε η Εσθονία και ζήτησε διαβουλεύσεις για την παραβίαση του εναέ...
20:04 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Πώς αναχαίτισαν οι Ιταλοί τα ρωσικά MIG-31 που πετούσαν επί 12 λεπτά στον εναέριο χώρο της Εσθονίας – ΕΕ: «Απαράδεκτη πρόκληση»

Τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας την Παρασκευή, κάτι που ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος