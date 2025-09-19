Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από παρέα ανηλίκων – Μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομείο της Αθήνας

Νέο άγριο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2025 στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, τρεις ανήλικοι (δύο 15χρονοι και ένας 16χρονος) συνεπλάκησαν στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου με έναν 16χρονο, τον οποίο χτύπησαν με βαναυσότητα. Το θύμα της επίθεσης υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, ενώ οι ανήλικοι του έσπασαν το σαγόνι και τη μύτη.

Αρχικά διεκομίσθη στο Καραμανδάνειο, εν συνεχεία στο νοσοκομείο του Ρίου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή του, ώστε να χειρουργηθεί, στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη Αγλαΐας Κυριακού» στην Αθήνα.

Η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την έρευνα προχώρησε στη σύλληψη των τριών ανηλίκων και των γονιών τους για παραμέληση της εποπτείας τους