Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από παρέα ανηλίκων – Μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομείο της Αθήνας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Συμμορία Ανήλικοι

Νέο άγριο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2025 στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, τρεις ανήλικοι (δύο 15χρονοι και ένας 16χρονος) συνεπλάκησαν στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου με έναν 16χρονο, τον οποίο χτύπησαν με βαναυσότητα. Το θύμα της επίθεσης υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, ενώ οι ανήλικοι του έσπασαν το σαγόνι και τη μύτη.

Αρχικά διεκομίσθη στο Καραμανδάνειο, εν συνεχεία στο νοσοκομείο του Ρίου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή του, ώστε να χειρουργηθεί, στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη Αγλαΐας Κυριακού» στην Αθήνα.

Η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την έρευνα προχώρησε στη σύλληψη των τριών ανηλίκων και των γονιών τους για παραμέληση της εποπτείας τους

 

21:11 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση του ιερέα που κατηγορείται για εμπρησμό

Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση του ιερέα που συνελήφθη την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025, από...
20:49 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Μία σοβαρή υπόθεση ερευνά τις τελευταίες ώρες η Ασφάλεια Πατρών, καθώς τα ξημερώματα της Παρασ...
20:23 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Έκρηξη στην Κοζάνη: Από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στο Τσοτύλι

Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες για την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, σε μάντρα με ...
20:17 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Αχαρνές: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς σε εργοστάσιο ξυλείας – Ζημιές σε παρακείμενες επιχειρήσεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνωστών

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Σεπτεμβ...
