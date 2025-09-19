Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν θέλουμε τίποτα, μας ενδιαφέρει μόνο η ζωή του και η υγεία του» λέει ο πατέρας του

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν θέλουμε τίποτα, μας ενδιαφέρει μόνο η ζωή του και η υγεία του» λέει ο πατέρας του

Για πρώτη φορά, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη μιλά δημόσια και παρουσιάζει το δικό της δράμα, απευθύνοντας μια έκκληση. Μέσα σε ένα κλίμα γεμάτο δικαστικές συγκρούσεις, καταγγελίες και βαριές κατηγορίες, η οικογένεια αποφάσισε να πάρει θέση όχι για περιουσίες και χρήματα, αλλά για την ίδια τη ζωή του τραγουδιστή.

Ο 75χρονος πατέρας μου, ναυπηγός από το Πέραμα, που το 2017 σώθηκε από βέβαιο θάνατο στις φονικές πλημμύρες της Μάνδρας, σήμερα δεν ζητά τίποτε άλλο πέρα από ένα πράγμα: να ζήσει ο γιος του.

Σε ηχητικό απόσπασμα, ο ίδιος ακούγεται να λέει με τρεμάμενη φωνή: «Δεν θέλουμε τίποτα, τίποτα μα τίποτα από τον Γιώργο. Μας ενδιαφέρει μόνο η ζωή του και η υγεία του».

Ο πατέρας του τραγουδιστή επανέλαβε με έμφαση ότι δεν τον απασχολούν περιουσιακά ζητήματα: «Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η περιουσία του Γιώργου. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ζωή του».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 λόγοι που συνήθως αποτυγχάνουν οι τελειομανείς – Τι να κάνουν

Άδωνις Γεωργιάδης για επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας: Αν δεν είχα πρόσκληση δεν θα είχα έρθει

Κώτσηρας: 30% μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης από τον Ιανουάριο του 2026 – Πώς θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

ΤτΕ: Ξεπέρασαν τα 12 δισ. ευρώ τα έσοδα από τον τουρισμό στο 7μηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 – Αναλυτικά τα στοιχεία

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Ειδικός στις σχέσεις εξηγεί τη συνήθεια στα μηνύματα που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε όταν βγαίνετε ραντεβού
περισσότερα
20:36 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρέας Γεωργίου: «Νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου» – Τι αποκάλυψε για τις εξελίξεις στην «Γη της Ελιάς»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» βρέθηκε ο Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος μίλησε τόσο για την ...
15:56 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ηλιάνα Παπαγεωργίου για GNTM: Έχω την τιμή και χαρά να είμαι με ανθρώπους που πίστεψαν εξ’ αρχής σε εμένα

Το GNTM επιστρέφει απόψε, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στο Star, με την Ηλιάνα Παπαγεω...
15:06 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκινεί η Χριστίνα Σάλτη για τον θάνατο της μητέρας της: «Είχες μια τεράστια καρδιά που μας χωρούσε όλους…»

Δύσκολες ώρες βιώνει η Χριστίνα Σάλτη. Όπως έγινε γνωστό, η μητέρα της τραγουδίστριας πέθανε τ...
14:53 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Θοδωρής Μαραντίνης για τη δικαστική διαμάχη με την Σίσσυ Χρηστίδου: «Έχω προτείνει να κλείσουν όλα εξωδικαστικά»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν καλεσμένος ο Θοδωρής Μαραντίνης το πρωί της Παρασκ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος