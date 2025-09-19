Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν θέλουμε τίποτα, μας ενδιαφέρει μόνο η ζωή του και η υγεία του» λέει ο πατέρας του

Για πρώτη φορά, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη μιλά δημόσια και παρουσιάζει το δικό της δράμα, απευθύνοντας μια έκκληση. Μέσα σε ένα κλίμα γεμάτο δικαστικές συγκρούσεις, καταγγελίες και βαριές κατηγορίες, η οικογένεια αποφάσισε να πάρει θέση όχι για περιουσίες και χρήματα, αλλά για την ίδια τη ζωή του τραγουδιστή.

Ο 75χρονος πατέρας μου, ναυπηγός από το Πέραμα, που το 2017 σώθηκε από βέβαιο θάνατο στις φονικές πλημμύρες της Μάνδρας, σήμερα δεν ζητά τίποτε άλλο πέρα από ένα πράγμα: να ζήσει ο γιος του.

Σε ηχητικό απόσπασμα, ο ίδιος ακούγεται να λέει με τρεμάμενη φωνή: «Δεν θέλουμε τίποτα, τίποτα μα τίποτα από τον Γιώργο. Μας ενδιαφέρει μόνο η ζωή του και η υγεία του».

Ο πατέρας του τραγουδιστή επανέλαβε με έμφαση ότι δεν τον απασχολούν περιουσιακά ζητήματα: «Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η περιουσία του Γιώργου. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ζωή του».