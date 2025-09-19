Μαξιλάρια: Το απλό κόλπο για να λάμπουν από καθαριότητα προσθέτοντας 1 φυσικό προϊόν στο πλυντήριο ρούχων

Σταματίνα Στίνη

timeout

Μαξιλάρια: Το απλό κόλπο για να λάμπουν από καθαριότητα προσθέτοντας 1 φυσικό προϊόν στο πλυντήριο ρούχων
Πηγή φωτογραφίας: unsplash

Τα μαξιλάρια είναι απαραίτητα για έναν καλό ύπνο, αλλά με την πάροδο του χρόνου μπορεί να αποχρωματιστούν, να κιτρινίσουν και να μαζέψουν λεκέδες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ευτυχώς, υπάρχει ένας απλός και φυσικός τρόπος για να τα επαναφέρετε στην αρχική τους κατάσταση, χρησιμοποιώντας ένα μόνο υλικό.

Μαξιλάρια: Το έξυπνο κόλπο για να τα διατηρήσετε καθαρά και λευκά χωρίς τη χρήση πλυντηρίου ρούχων

Το απλό κόλπο για μαξιλάρια που λάμπουν σαν καινούργια

Η Carrie Higgins, συγγραφέας του “Organisation Hacks” και ιδρύτρια του “Making Lemonade”, μοιράστηκε το μυστικό για τον βαθύ καθαρισμό μαξιλαριών. Όπως εξηγεί, τα μαξιλάρια μπορούν να αποτελέσουν εστία βακτηρίων και μικροβίων, καθώς φιλοξενούν ιδρώτα, έλαια και άλλα υπολείμματα.

«Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά αρκεί να πούμε ότι τα μαξιλάρια είναι εστίες μικροβίων που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια των έξι έως οκτώ ωρών που κοιμάστε πάνω τους», είπε η Carrie.

Μαξιλάρια: Εξαφανίστε τους επίμονους λεκέδες με 2 φυσικά υλικά – Δεν θα χρειαστείτε χλωρίνη ή πλυντήριο ρούχων

Η λύση που προτείνει η γυναίκα για τον καθαρισμό των μαξιλαριών είναι απλή και οικονομική: το λευκό ξύδι.

Το λευκό ξύδι είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό και φυσικό καθαριστικό. Λόγω της οξύτητάς του, διασπά τους οργανικούς λεκέδες, όπως αυτούς του ιδρώτα, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως αντιβακτηριδιακό και αποσμητικό. Έτσι, όχι μόνο αφαιρεί τους λεκέδες αλλά και εξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές και τα βακτήρια.

Η ίδια η Carrie επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητά του: «Όσο βρώμικα και γεμάτα σάλια ήταν τα μαξιλάρια μου, δεν χρειάστηκε να τα ξαναπλύνω. Το ξύδι λειτούργησε με μαγικό τρόπο».

Πώς να καθαρίσετε τα μαξιλάρια με φυσικό τρόπο

  1. Ελέγξτε την ετικέτα: Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το μαξιλάρι σας μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο. Κάποια υλικά, όπως ο αφρός μνήμης, δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων.
  2. Τοποθετήστε τα στο πλυντήριο: Βάλτε δύο μαξιλάρια στο πλυντήριο. Μην το υπερφορτώσετε, καθώς ο χώρος βοηθάει στην καλύτερη κυκλοφορία του νερού και του απορρυπαντικού.
  3. Προσθέστε το μαγικό συστατικό: Ρίξτε 250 ml λευκό ξύδι στη θήκη του μαλακτικού. Στη συνέχεια, προσθέστε το συνηθισμένο σας απορρυπαντικό.
  4. Επιλέξτε το πρόγραμμα: Επιλέξτε την πιο ζεστή θερμοκρασία που συνιστάται στην ετικέτα και ένα πρόγραμμα για ευαίσθητα υφάσματα. Μετά το πλύσιμο, ενεργοποιήστε έναν επιπλέον κύκλο στυψίματος για να αφαιρέσετε την υγρασία.
  5. Ελέγξτε το αποτέλεσμα: Τα μαξιλάρια σας θα πρέπει να είναι καθαρά, λευκά και χωρίς λεκέδες. Αν παραμείνουν επίμονα σημάδια, μπορείτε να τα πλύνετε ξανά.

Πώς να στεγνώσετε σωστά τα μαξιλάρια σας

  • Στο στεγνωτήριο: Χρησιμοποιήστε το στεγνωτήριο σε χαμηλή θερμοκρασία μαζί με μπάλες από μαλλί για να βοηθήσετε τα μαξιλάρια να αφρατέψουν.
  • Στον ήλιο: Ιδανικά, στεγνώστε τα σε εξωτερικό χώρο στον ήλιο. Η ηλιακή ακτινοβολία δρα ως φυσικό λευκαντικό και βοηθά στην εξάλειψη των λεκέδων.

Βεβαιωθείτε ότι τα μαξιλάρια είναι εντελώς στεγνά πριν τα χρησιμοποιήσετε, για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 λόγοι που συνήθως αποτυγχάνουν οι τελειομανείς – Τι να κάνουν

Άδωνις Γεωργιάδης για επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας: Αν δεν είχα πρόσκληση δεν θα είχα έρθει

Ρεύμα: Φόβοι για αυξήσεις τον Οκτώβριο – Τι πρέπει να προσέχετε στην αναζήτηση τιμολογίου

Τέλος το παλιό δίπλωμα οδήγησης – Μέχρι πότε θα πρέπει να αποκτήσετε το νέο σε μορφή κάρτας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το νούμερο 7 στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 24 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:00 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Κηπουρική: 8 φυτά που δεν πρέπει να φυτεύετε δίπλα σε τριανταφυλλιές, σύμφωνα με τους ειδικούς

Αν φυτέψετε τριανταφυλλιές δίπλα σε «λάθος» γειτονικά φυτά μπορεί να αποβεί καταστροφικό για τ...
17:03 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την συνοικία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως σ...
16:01 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Οικονομική «απογείωση» για 3 ζώδια έως τις 28 Σεπτεμβρίου – «Αλλάζετε τρόπο σκέψης και δεν συμβιβάζεστε με λιγότερα από όσα αξίζετε»

Από τις 22 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2025, τρία ζώδια προσελκύουν σημαντική οικονομική επιτυχία. ...
10:05 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Τα 4 ζώδια που βλέπουν τη ζωή τους να αποκτά βαθύ νόημα και σκοπό – «Αέρας ανανέωσης και νέα ξεκινήματα»

Καλωσορίζουμε τον ρομαντισμό, το πάθος και τα νέα ξεκινήματα, καθώς η Αφροδίτη εισέρχεται στην...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος