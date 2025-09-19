Πώς αναχαίτισαν οι Ιταλοί τα ρωσικά MIG-31 που πετούσαν επί 12 λεπτά στον εναέριο χώρο της Εσθονίας – ΕΕ: «Απαράδεκτη πρόκληση»

Τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας την Παρασκευή, κάτι που φαίνεται να είναι η τρίτη προσπάθεια του Κρεμλίνου αυτόν τον μήνα να δοκιμάσει τα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ και κυρίως τα αντανακλαστικά της Συμμαχίας, ενώ λίγο νωρίτερα, η πρόεδρος της Κομισιόν είχε παρουσιάσει τον 19ο κύκλο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Τα αεροσκάφη MiG-31 – βαριά πολλαπλών ρόλων αεροσκάφη ικανά να μεταφέρουν τον ρωσικό υπερηχητικό πύραυλο Kinzhal – εισήλθαν στην Εσθονία, μέσω του Κόλπου της Φινλανδίας. Τα αεροσκάφη έκαναν κύκλους για περίπου 12 λεπτά. Δεν είναι σαφές αν η Εσθονία ενήργησε εγκαίρως και αν τόσο χρειάστηκε μέχρι να “σηκωθούν” νατοϊκά, ιταλικά F-35 τα οποία κυνήγησαν τα ρωσικά αεροσκάφη και τα έβγαλαν από τον νατοϊκό εναέριο χώρο.

Οι αντιδράσεις της Δύσης

Η νέα ρωσική εισβολή σε νατοϊκό εναέριο χώρο έρχεται μετά την αποστολή από τη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία και τη Ρουμανία, οι οποίες είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ και βρίσκονται πολύ κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου Ουκρανίας-Ρωσίας.

“Νωρίτερα σήμερα, ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Το ΝΑΤΟ αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε τα ρωσικά αεροσκάφη”, δήλωσε η εκπρόσωπος της Συμμαχίας Άλισον Χαρτ. “Πρόκειται για ένα ακόμη παράδειγμα της απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδράσει”, είπε.

“Η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση”, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, η οποία είναι Εσθονή. “Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους”, είπε.

Η Εσθονία ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον επιτετραμμένο της Ρωσίας στο Ταλίν, για να διαμαρτυρηθεί. “Η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας ήδη τέσσερις φορές φέτος, κάτι που από μόνο του είναι απαράδεκτο, αλλά η σημερινή παραβίαση, κατά την οποία τρία μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας, είναι πρωτοφανώς βάναυση”, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Margus Tsahkna.

“Η διαρκώς αυξανόμενη δοκιμασία των συνόρων και η επιθετικότητα της Ρωσίας πρέπει να απαντηθεί με την ταχεία ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης”.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Πολωνία ανέφερε ότι περισσότερα από δώδεκα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέρασαν τα σύνορά της κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ορισμένα να κατευθύνονται προς τον στρατηγικό κόμβο του Rzeszów.

Η ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας

Οι πολωνικές δυνάμεις, υποστηριζόμενες από συμμάχους του ΝΑΤΟ, κατέρριψαν αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αργότερα επικαλέστηκαν το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο καλεί τη συμμαχία να διεξάγει διαβουλεύσεις για το γεγονός. Η Βαρσοβία χαρακτήρισε το περιστατικό σκόπιμη ρωσική πρόκληση.

Στις 12 Σεπτεμβρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε την έναρξη της αποστολής “Eastern Sentry” για την ενίσχυση της άμυνας στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας ως απάντηση στη ρωσική εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η Ρουμανία έχει επίσης αντιμετωπίσει επανειλημμένες παραβιάσεις, όπως όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έμεινε για σχεδόν 50 λεπτά στον εναέριο χώρο της στα μέσα Σεπτεμβρίου. Θραύσματα από προηγούμενες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία έχουν επανειλημμένα προσγειωθεί στο ρουμανικό έδαφος.

Ανακοινώνοντας την Παρασκευή έναν νέο γύρο κυρώσεων της ΕΕ κατά των ρωσικών ενεργειακών και χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες “ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της ένωσής μας, τόσο στην Πολωνία όσο και στη Ρουμανία”.

“Ξανά και ξανά, ο πρόεδρος [Βλαντίμιρ] Πούτιν κλιμακώνει και σε απάντηση, η Ευρώπη αυξάνει την πίεσή της”, δήλωσε η ίδια. “Γνωρίζουμε ότι οι κυρώσεις μας είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο οικονομικής πίεσης και θα συνεχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε μέχρι η Ρωσία να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων”.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν ιστορικά ασκήσει αυτοσυγκράτηση σε τέτοιες καταστάσεις. Η τελευταία φορά που ένα κράτος μέλος κατέρριψε ρωσικό μαχητικό ήταν το 2015, όταν η Τουρκία κατέρριψε ένα Su-24 κοντά στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας, προκαλώντας μια έντονη διπλωματική αντιπαράθεση με τη Μόσχα, αλλά όχι ευρύτερη σύγκρουση.

Έκτοτε, παρά τις επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου πάνω από τη Βαλτική, την Πολωνία και τη Ρουμανία, η συμμαχία απέφυγε παρόμοιες κινήσεις.

Ε.Ε: «Απαράδεκτη πρόκληση»

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν τη «συλλογική τους απάντηση» στις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη είναι μία ακόμη απαράδεκτη πρόκληση» δήλωσε ο Κόστα μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

«Υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ανατολικής μας πτέρυγας, εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και εντατικοποίησης των πιέσεων στη Ρωσία».