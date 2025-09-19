Αθήνα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 15χρονου από περιοχή της Αθήνας. 

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Στις 19/09/2025 και ώρα 00:45 το πρωί εξαφανίστηκε από την περιοχή της Αθήνας ο Σεκαντάρι / Sekadary Αράς / Arash , 15 ετών, αφγανικής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 19/09/2025 για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σεκαντάρι / Sekadary  Αράς / Arash (ον.), έχει ύψος 1.70 μ. βάρος 80 κιλά και έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο σορτς και κόκκινα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

 

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

