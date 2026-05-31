Νέες διασώσεις μεταναστών σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν δύο περιστατικά διάσωσης συνολικά 65 αλλοδαπών σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, με τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα λιμάνια της Ιεράπετρας και της Καλαμάτας αντίστοιχα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο ακόμη περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
  • Λέμβος με περίπου 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 56 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας από εναέριο μέσο της FRONTEX. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
  • Παράλληλα, ολοκληρώθηκε ακόμη μία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρο. Πλοίο της FRONTEX διέσωσε 23 αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Δύο ακόμη περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πρώτο περιστατικό, λέμβος με περίπου 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 56 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας από εναέριο μέσο της δύναμης της FRONTEX. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Παράλληλα, χθες ολοκληρώθηκε ακόμη μία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, πλοίο της δύναμης της FRONTEX εντόπισε λέμβο με 23 αλλοδαπούς επιβαίνοντες και προχώρησε στη διάσωσή τους υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ