Ραφαέλ Τζόνταρ: Η εξήγηση για το περιστατικό με το ball girl στο Roland Garros

Ο ανερχόμενος τενίστας Ραφαέλ Τζοντάρ βρέθηκε στο επίκεντρο «θύελλας» στο Roland Garros, αφού ένα βίντεο τον έδειχνε να εμπλέκεται σε ένα αμφιλεγόμενο περιστατικό με ball girl. Ο ίδιος ο Τζοντάρ αρνήθηκε ότι την έσπρωξε, εξηγώντας ότι η κοπέλα σκόνταψε μόνη της, ενώ εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δουλειά των παιδιών στο γήπεδο.

  Ο ανερχόμενος Ισπανός αστέρας του τένις Ραφαέλ Τζοντάρ βρέθηκε στο επίκεντρο «θύελλας» την Παρασκευή, αφού κατηγορήθηκε ότι έσπρωξε ένα ball girl στο Roland Garros.
  Ωστόσο, ο Ισπανός αρνήθηκε ότι έσπρωξε το κορίτσι μετά τον αγώνα, διατυπώνοντας τη θεωρία ότι στην πραγματικότητα σκόνταψε σε έναν μουσαμά στο γήπεδο.
  Ο Γιόνταρ εξέφρασε την εκτίμησή του για τα παιδιά που δουλεύουν σκληρά, δηλώνοντας: «Δεν θα μπορούσα ποτέ να σπρώξω ένα παιδί».

Ο ανερχόμενος Ισπανός αστέρας του τένις Ραφαέλ Τζοντάρ βρέθηκε στο επίκεντρο “θύελλας” την Παρασκευή, αφού κατηγορήθηκε ότι έσπρωξε μια ball girl στο Roland Garros.

Ο 19χρονος Τζόνταρ έβγαινε από το γήπεδο αφού ολοκλήρωσε ένα σετ εναντίον του Αμερικανού Άλεξ Μίκελσεν όταν το κορίτσι βρέθηκε μπροστά του.

Καθώς σήκωσε το χέρι του για να πει κάτι στον πατέρα του που βρισκόταν εκεί κοντά, το κορίτσι έχασε για λίγο την ισορροπία του και παραπάτησε προς τα πίσω, δημιουργώντας την εντύπωση ότι την έσπρωξε ο Τζόνταρ και προκαλώντας αναστάτωση στους θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, ο Ισπανός αρνήθηκε ότι έσπρωξε το κορίτσι μετά τον αγώνα και περιέγραψε ότι στην πραγματικότητα σκόνταψε σε έναν μουσαμά στο γήπεδο.

«Περπατούσε προς τα πίσω, εννοώ, δεν την έσπρωξα ή κάτι τέτοιο», είπε ο Jodar αφού νίκησε τον Michelsen.

«Έλεγα στον μπαμπά μου να μου δώσει αυτά που θα μου έδινε μετά το διάλειμμα για τουαλέτα όταν θα επέστρεφα. Αλλά ναι, ήταν στη μέση, οπότε νομίζω ότι προσπαθούσε να φύγει από τη μέση. Πήγαινε προς τα πίσω, αλλά νομίζω ότι έπεσε, αλλά όχι επειδή την έσπρωξα» περιέγραψε.

Ο Γιόνταρ, ο οποίος τελικά νίκησε τον Μίκελσεν με 7-6(2), 6-7(5), 4-6, 6-3, 6-3 σε ένα θρίλερ πέντε σετ, εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για τα παιδιά που δουλεύουν σκληρά για το Ρολάν Γκαρός στη γαλλική ένταση.

«Προφανώς, εκτιμώ όλη τη δουλειά που κάνουν τα παιδιά στο γήπεδο», είπε. «Ξέρω ότι είναι δύσκολο με τη ζέστη και τις συνθήκες να μείνεις εκεί, οπότε το εκτιμώ. Δεν θα μπορούσα ποτέ να σπρώξω ένα παιδί».

 

