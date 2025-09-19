Κομισιόν: Παρουσίασε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας – Το σχέδιο δανεισμού της Ουκρανίας

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (Κομισιόν) Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, κάνοντας λόγο επίσης για τις μεγαλύτερες επιθέσεις που έχει πραγματοποιήσει η Μόσχα κατά της Ουκρανίας.

Η ίδια αναφέρθηκε, στην αρχή της ομιλίας της, και στις επιθέσεις που έπληξαν το γραφείο της ΕΕ στο Κίεβο, καθώς και στις παραβιάσεις που έκαναν ρωσικά dornes «στον εναέριο χώρο της Ένωσής μας, τόσο στην Πολωνία όσο και στη Ρουμανία», όπως είπε.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν τρεις τομείς: Αρχικά, τον τομέα της ενέργειας. Απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου) στις ευρωπαϊκές αγορές. Επιπλέον, μείωση στο ανώτατο όριο τιμής για το ρωσικό αργό πετρέλαιο στα 47,60 δολάρια. Επιβολή κυρώσεων σε επιπλέον 118 πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου». Συνολικά, πάνω από 560 πλοία βρίσκονται πλέον στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ.

«Οι μεγάλες εταιρείες εμπορίας ενέργειας, Rosneft και Gazprom Neft, τίθενται πλέον υπό πλήρη απαγόρευση συναλλαγών, ενώ άλλες εταιρείες θα υπαχθούν σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων». «Τώρα στοχεύουμε εκείνους που τροφοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας αγοράζοντας πετρέλαιο κατά παράβαση των κυρώσεων. Στοχεύουμε διυλιστήρια, εμπόρους πετρελαίου, εταιρείες σε τρίτες χώρες, περιλαμβανομένης της Κίνας» δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Δεύτερος κλάδος, είναι τα οικονομικά «παραθυράκια» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να παρακάμψει τις κυρώσεις. «Επιβάλλουμε απαγόρευση συναλλαγών σε επιπλέον ρωσικές τράπεζες, αλλά και σε τράπεζες τρίτων χωρών». «Για πρώτη φορά, τα περιοριστικά μέτρα μας θα επεκταθούν και σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, απαγορεύοντας τις συναλλαγές με αυτά. Καταχωρούμε τράπεζες του εξωτερικού που σχετίζονται με τα εναλλακτικά ρωσικά συστήματα πληρωμών και περιορίζουμε τις συναλλαγές με οντότητες που βρίσκονται σε ειδικές οικονομικές ζώνες».

Τρίτος άξονας των κυρώσεων είναι οι νέοι, άμεσοι περιορισμοί εξαγωγών σε είδη και τεχνολογίες πολέμου. «Καταχωρούμε 45 εταιρείες στη Ρωσία και σε τρίτες χώρες. Αυτές οι εταιρείες παρείχαν άμεση ή έμμεση υποστήριξη στο ρωσικό στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα».

«Οι κυρώσεις μας επηρεάζουν σοβαρά την ρωσική οικονομία. Το επιτόκιο βρίσκεται στο 17%. Ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός. Η πρόσβαση της Ρωσίας σε κεφάλαια και έσοδα μειώνεται σταθερά», δηλώνει η φον ντερ Λάιεν και μίλησε για ένα σχέδιο δανεισμού της Ουκρανίας, πάνω στο οποίο εργάζεται η Επιτροπή. «Με τα μετρητά που συνδέονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, μπορούμε να χορηγήσουμε στην Ουκρανία ένα δάνειο αποζημίωσης. Τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα θιγούν και ο κίνδυνος θα πρέπει να καλυφθεί συλλογικά. Η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν η Ρωσία πληρώσει τις αποζημιώσεις. Θα παρουσιάσουμε πλήρη την πρόταση σύντομα», κατέληξε η Πρόεδρο της Κομισιόν.