Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Στον τελικό του ακοντισμού η Ελίνα Τζένγκο

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ελίνα Τζένγκο

Η Ελίνα Τζένγκο πέρασε στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, διεκδικώντας την πρώτη της μεγάλη διάκριση στη διοργάνωση. Η Ελληνίδα αθλήτρια δυσκολεύτηκε και αγχώθηκε στον προκριματικό, αλλά κατάφερε να σημειώσει βολή στα 61,31 μέτρα, που της έδωσε το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου (20 Σεπτεμβρίου, 15:05).

Η πρώτη της προσπάθεια δεν ήταν η αναμενόμενη, καθώς το ακόντιο προσγειώθηκε στα 59,76 μέτρα. Στη δεύτερη βολή της ανέβασε την απόδοσή της, φτάνοντας τα 61,10 μέτρα, επίδοση που την έφερε πιο κοντά στην πρόκριση και στη συνέχεια την έφερε στην 9η θέση εκείνη τη στιγμή.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 και 9η στους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι βελτίωσε ξανά τη βολή της, ρίχνοντας το ακόντιο στα 61,31 μέτρα. Η επίδοση αυτή ήταν αρκετή ώστε να της χαρίσει την πρόκριση, αν και την κράτησε σε δύσκολη θέση σε σχέση με τον έντονο ανταγωνισμό.

