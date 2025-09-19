Εύβοια: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Κάρυστο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εύβοια: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Κάρυστο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς, που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/09) στην Κάρυστο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συνάντηση του προέδρου του ΙΣΑ Γιώργου Πατούλη με αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Σαγκάης

Τεχνολογίες αιχμής στην υπηρεσία της εξωσωματικής γονιμοποίησης: 24ωρη παρακολούθηση εμβρύων και τεχνητή νοημοσύνη στο εργα...

«Λουκέτο» σε 6.300 περίπτερα την τελευταία 15ετία – Πού κυμαίνονται τα ενοίκια

Νέες ταυτότητες: Τα ποσά για το παράβολο και τι ισχύει για τους πολύτεκνους – Πότε παύουν να ισχύουν οι παλιές

Καταδικασμένο άστρο-«κανίβαλος» ίσως σύντομα γίνει σουπερνόβα – Η έκρηξη θα είναι τόσο φωτεινή που θα φαίνεται και την ημέρ...

Meta: Ανακοινώθηκαν τα νέα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban – Έχουν διπλάσια διάρκεια μπαταρίας και δυνατότητα καταγραφής βίντεο 3K
περισσότερα
15:49 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Τηλεφώνημα για βόμβα στο River West – Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό κέντρο River W...
15:26 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Έκρηξη στην Κοζάνη: Σε κρίσιμη κατάσταση ο πολυτραυματίας – Μεταφέρεται διασωληνωμένος στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρεται ο ένας εκ των δύο τραυματιών από την έκρηξ...
15:16 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: 81 κτηνίατροι και 72 στελέχη της κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ στη μάχη κατά της νόσου – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη της Λάρισας

Συνολικά 153 κτηνίατροι και κτηνιατρικό προσωπικό θα βρεθούν στην Λάρισα για την αντιμετώπιση ...
15:10 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λιοδώρα Αρκαδίας

Φωτιά σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιοδώρα Αρκαδί...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος