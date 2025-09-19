Εύβοια: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Κάρυστο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς, που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/09) στην Κάρυστο.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
