Θοδωρής Μαραντίνης για τη δικαστική διαμάχη με την Σίσσυ Χρηστίδου: «Έχω προτείνει να κλείσουν όλα εξωδικαστικά»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν καλεσμένος ο Θοδωρής Μαραντίνης το πρωί της Παρασκευής (19/9). Ο γνωστός τραγουδιστής, μίλησε για την δικαστική διαμάχη του με την Σίσσυ Χρηστίδου και αποκάλυψε πως πήρε την απόφαση να αλλάξει σελίδα και θέλοντας να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, έχει προτείνει στην άλλη πλευρά να λυθούν όλα εξωδικαστικά.

Σε ερώτηση για τα νομικά ζητήματα με την Σίσσυ Χρηστίδου, ο Θοδωρής Μαραντίνης απάντησε: «Επειδή αυτό έχει τραβήξει αρκετά, δυστυχώς έχει δημοσιοποιηθεί κιόλας και κάπως επαναλαμβάνεται και ανατροφοδοτείται, πήρα μία απόφαση το καλοκαίρι, έπειτα από πολλά χρόνια και αρκετή ταλαιπωρία για όλους, και είπα ότι αυτό το πράγμα θέλω να τελειώσει. Πήρα την απόφαση να αλλάξω σελίδα, να προχωρήσω στη ζωή μου μπροστά. Αυτό ανήκει στο παρελθόν, ένα όμορφο παρελθόν, που έχει μέσα και λάθη και σωστά, όπως κάθε ανθρώπινη και γονεϊκή σχέση. Οπότε για μένα αυτό το πράγμα έχει κλείσει, δεν θα ασχοληθώ άλλο με αυτό. Δεν θέλω και να το συζητάω ιδιαίτερα».

Επιπλέον, ο επιτυχημένος μουσικός εξομολογήθηκε πως: «Υπάρχουν δικαστήρια και έχω κάνει μια πρόταση αυτή τη στιγμή να κλείσουν όλα, τα πάντα, εξωδικαστικά. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μία λύση γύρω από αυτό και περιμένω να ολοκληρωθεί αυτό σαν σκέψη, ώστε να κλείσει ό,τι εκκρεμότητα υπάρχει. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Ο γιος μας ο μεγάλος είναι σχεδόν 18 ετών, είναι έτοιμος να φύγει για σπουδές, νομίζω ότι είναι περιττό να μπλέξουμε σε αυτό το μικρόκοσμο της παιδικής στεναχώριας ή του εγωϊσμού, που ίσως παγιδεύει τα ζευγάρια πολλές φορές και να προχωρήσουμε μπροστά!».