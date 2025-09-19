Θοδωρής Μαραντίνης για τη δικαστική διαμάχη με την Σίσσυ Χρηστίδου: «Έχω προτείνει να κλείσουν όλα εξωδικαστικά»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Θοδωρής Μαραντίνη
Φωτογραφία: Instagram/thodorismarantinis_official

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν καλεσμένος ο Θοδωρής Μαραντίνης το πρωί της Παρασκευής (19/9). Ο γνωστός τραγουδιστής, μίλησε για την δικαστική διαμάχη του με την Σίσσυ Χρηστίδου και αποκάλυψε πως πήρε την απόφαση να αλλάξει σελίδα και θέλοντας να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, έχει προτείνει στην άλλη πλευρά να λυθούν όλα εξωδικαστικά.

Σε ερώτηση για τα νομικά ζητήματα με την Σίσσυ Χρηστίδου, ο Θοδωρής Μαραντίνης απάντησε: «Επειδή αυτό έχει τραβήξει αρκετά, δυστυχώς έχει δημοσιοποιηθεί κιόλας και κάπως επαναλαμβάνεται και ανατροφοδοτείται, πήρα μία απόφαση το καλοκαίρι, έπειτα από πολλά χρόνια και αρκετή ταλαιπωρία για όλους, και είπα ότι αυτό το πράγμα θέλω να τελειώσει. Πήρα την απόφαση να αλλάξω σελίδα, να προχωρήσω στη ζωή μου μπροστά. Αυτό ανήκει στο παρελθόν, ένα όμορφο παρελθόν, που έχει μέσα και λάθη και σωστά, όπως κάθε ανθρώπινη και γονεϊκή σχέση. Οπότε για μένα αυτό το πράγμα έχει κλείσει, δεν θα ασχοληθώ άλλο με αυτό. Δεν θέλω και να το συζητάω ιδιαίτερα».

Επιπλέον, ο επιτυχημένος μουσικός εξομολογήθηκε πως: «Υπάρχουν δικαστήρια και έχω κάνει μια πρόταση αυτή τη στιγμή να κλείσουν όλα, τα πάντα, εξωδικαστικά. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μία λύση γύρω από αυτό και περιμένω να ολοκληρωθεί αυτό σαν σκέψη, ώστε να κλείσει ό,τι εκκρεμότητα υπάρχει. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Ο γιος μας ο μεγάλος είναι σχεδόν 18 ετών, είναι έτοιμος να φύγει για σπουδές, νομίζω ότι είναι περιττό να μπλέξουμε σε αυτό το μικρόκοσμο της παιδικής στεναχώριας ή του εγωϊσμού, που ίσως παγιδεύει τα ζευγάρια πολλές φορές και να προχωρήσουμε μπροστά!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συνάντηση του προέδρου του ΙΣΑ Γιώργου Πατούλη με αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Σαγκάης

Τεχνολογίες αιχμής στην υπηρεσία της εξωσωματικής γονιμοποίησης: 24ωρη παρακολούθηση εμβρύων και τεχνητή νοημοσύνη στο εργα...

«Λουκέτο» σε 6.300 περίπτερα την τελευταία 15ετία – Πού κυμαίνονται τα ενοίκια

Νέες ταυτότητες: Τα ποσά για το παράβολο και τι ισχύει για τους πολύτεκνους – Πότε παύουν να ισχύουν οι παλιές

Καταδικασμένο άστρο-«κανίβαλος» ίσως σύντομα γίνει σουπερνόβα – Η έκρηξη θα είναι τόσο φωτεινή που θα φαίνεται και την ημέρ...

Meta: Ανακοινώθηκαν τα νέα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban – Έχουν διπλάσια διάρκεια μπαταρίας και δυνατότητα καταγραφής βίντεο 3K
περισσότερα
15:56 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ηλιάνα Παπαγεωργίου για GNTM: Έχω την τιμή και χαρά να είμαι με ανθρώπους που πίστεψαν εξ’ αρχής σε εμένα

Το GNTM επιστρέφει απόψε, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στο Star, με την Ηλιάνα Παπαγεω...
15:06 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκινεί η Χριστίνα Σάλτη για τον θάνατο της μητέρας της: «Είχες μια τεράστια καρδιά που μας χωρούσε όλους…»

Δύσκολες ώρες βιώνει η Χριστίνα Σάλτη. Όπως έγινε γνωστό, η μητέρα της τραγουδίστριας πέθανε τ...
13:56 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Λιάγκας για Κατερίνα Καινούργιου: «Αν ισχύουν αυτά που ακούω, με το καλό»

Ο Λευτέρης Πανταζής ήταν καλεσμένος το πρωί της Παρασκευής (19/9) στην εκπομπή του Γιώργου Λιά...
13:14 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Λένα Μαντά: «Κάνω εδώ και 7 χρόνια ψυχοθεραπεία, ανακάλυψα ότι εγώ είχα το πρόβλημα»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή ήταν το πρωί της Παρασκευής (19/9) η Λένα Μαντ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος