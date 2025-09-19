Λένα Μαντά: «Κάνω εδώ και 7 χρόνια ψυχοθεραπεία, ανακάλυψα ότι εγώ είχα το πρόβλημα»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή ήταν το πρωί της Παρασκευής (19/9) η Λένα Μαντά. Η αγαπημένη συγγραφέας μίλησε και για τα λάθη που έκανε ως μητέρα και αναφέρθηκε στη στιγμή που η κόρη της, της σύστησε να πάει σε ψυχολόγο. Μάλιστα, εξήγησε το πόσο καλό της έχει κάνει το γεγονός πως εδώ και 7 χρόνια κάνει κάθε Τρίτη ψυχοθεραπεία.

Μιλώντας για το πώς ήταν ως μητέρα, η Λένα Μαντά εξομολογήθηκε πως: «Έχω υπάρξει φριχτά καταπιεστική μητέρα. Όταν λέω καταπιεστική, έβαζα τα όρια μεν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήμουν η μαμά η οποία θα έλεγα “δεν θα πας εδώ, δεν θα πας εκεί”. Δεν ήμουν τέτοια μαμά. Η υπερπροστασία μου ορισμένες φορές ήταν πολύ… Λίγο λύγιζαν τα παιδιά. Βέβαια κάθε παιδί όταν μεγαλώνει με τους γονείς του, έχει συνηθίσει τον τρόπο τους, οπότε κάποια στιγμή μεγάλωσαν και η κόρη μου ήταν αυτή που μου το είπε. Δεν μου το είπε τόσο ευγενικά. Απλά μου σύστησε να πάω σε ψυχολόγο και πήγα. Και έπειτα από το 2018 που είμαι, 7 χρόνια τώρα έχω διανύσει πολλούς δρόμους. Κάνω εδώ και 7 χρόνια ψυχοθεραπεία, ανελλιπώς κάθε Τρίτη. Δεν έχει αλλάξει αυτό 7 χρόνια, απαρέγκλιτα».

Συνεχίζοντας, η συγγραφέας είπε ότι: «Ανακάλυψα ότι εγώ είχα το πρόβλημα, αν μπορούμε να το πούμε. Είχα πει ότι νιώθω την ψυχή μου στεγνή, ότι έχω δώσει πολύ από μένα και μου τελειώνουν τα αποθέματα. Βέβαια όλο αυτό είχε μία επίπονη κατάδυση στη παιδική ηλικία, που από εκεί ξεκινάνε… Σαν γονέας θέλεις να αποφύγεις τα λάθη των γονιών σου και τελικά βρίσκεσαι να έχεις κάνει χειρότερα. Με βοήθησε πάρα πολύ να δω πράγματα, να ανοίξω δίαυλο επικοινωνίας σε σωστές βάσεις πλέον με τα παιδιά μου».