Δημήτρης Μοθωναίος: «Έκανα γυμνισμό στην Ανάφη, δεν έχω τέτοια θέματα εγώ»

Σε εκδήλωση συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, τον Δημήτρη Μοθωναίο. Ο αγαπημένος ηθοποιός, στη διάρκεια των δηλώσεών του, αναφέρθηκε στον γυμνισμό που έκανε φέτος στην Ανάφη, και αποκάλυψε ότι κυρίες που κατάλαβαν ποιος είναι τον πλησίασαν για να τον χαιρετήσουν.

Σε ερώτηση για το αν φοβάται να κάνει πλέον γυμνισμό, λόγω της αναγνωρισιμότητάς του, ο Δημήτρης Μοθωναίος απάντησε πως: «Καλέ έκανα εγώ και με χαιρέτησαν κιόλας στην Ανάφη. Δεν έχω τέτοια θέματα εγώ. Με χαιρέτησαν κάποιες κυρίες».

«Εγώ πήγα στην αρχή του καλοκαιριού στην Ανάφη, που ήταν πιο οικογενειακή κατάσταση, και με χαιρέτησαν και κάποιες κυρίες», εξήγησε στη συνέχεια ο ηθοποιός.