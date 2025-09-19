Ελένη Μενεγάκη: Έκανε δωρεά 61 βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας

Πολλοί είναι της άποψης πως τα βιβλία δεν θα πρέπει να μένουν στα ράφια, αλλά μόλις οι αγοραστές τους τα διαβάζουν, είναι καλό να τα δανείζουν και να τα χαρίζουν, έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα και άλλοι να «ταξιδεύουν» μέσα από αυτά. Αυτή πρέπει να είναι και η γνώμη της Ελένης Μενεγάκη, η οποία προχώρησε σε μία πολύ όμορφη κίνηση.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (18/9), ο Δήμος Ελασσόνας αποκάλυψε σε ανάρτησή του στο Facebook, πως η Ελένη Μενεγάκη προχώρησε σε μια δωρεά εξήντα ενός βιβλίων, στη δημοτική βιβλιοθήκη της περιοχής.

Μάλιστα, ο Δήμος ανέβασε και φωτογραφίες με τα βιβλία που δώρισε η επιτυχημένη παρουσιάστρια. Αναμεσά τους βλέπουμε το «Η Ιστορία της ζωής μου» της Λούσι Σκορ, το «Ο άλλος αδελφός» του Βαγγέλη Γιαννίση και το «Χάρτινες Πόλεις» του Τζον Γκριν.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται ότι: «Δωρεά βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας .

Η γνωστή παρουσιάστρια Ελένη Μενεγάκη προχώρησε σε μια αξιολογότατη δωρεά 61 τόμων βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον της για το βιβλίο και την υποστήριξη στο έργο και τη λειτουργία της νέας βιβλιοθήκης του δήμου.

Με αφορμή τη δωρεά, η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης, κ. Βιβή Γκουγκούλη, απέστειλε θερμή ευχαριστήρια επιστολή προς την κ. Μενεγακη για την πολύτιμη προσφορά της.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας συνεχίζει να αποτελεί έναν χώρο γνώσης και πολιτισμού για όλους».