Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η τρυφερή φωτογραφία με τους γονείς της

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Φωτογραφία: konstantinaspyropoulou/ Instagram

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε πρόσφατα με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή στιγμή από το πατρικό της στη Ρόδο, ποζάροντας μαζί με τους γονείς της, Βασίλη και Πόπη.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Απολαμβάνει το καλοκαίρι παρέα με τους γιους της – Οι νέες φωτογραφίες

Η παρουσιάστρια, που συχνά μιλά με περηφάνια για την οικογένειά της, θέλησε να δείξει πως πίσω από κάθε της βήμα υπάρχει πάντα η στήριξή τους.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΟΝΕΙΣ

Η ίδια έχει εξομολογηθεί ότι οι γονείς της αποτελούν τον σταθερό πυρήνα στη ζωή της, αλλά και πολύτιμο στήριγμα τώρα που η ίδια έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. «Οι γονείς μου συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινότητά μας, αγαπούν τα εγγόνια τους και είναι πάντα δίπλα μας», έχει πει χαρακτηριστικά.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΟΝΕΙΣ

