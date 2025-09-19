Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η τρυφερή φωτογραφία με τους γονείς της

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε πρόσφατα με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή στιγμή από το πατρικό της στη Ρόδο, ποζάροντας μαζί με τους γονείς της, Βασίλη και Πόπη.

Η παρουσιάστρια, που συχνά μιλά με περηφάνια για την οικογένειά της, θέλησε να δείξει πως πίσω από κάθε της βήμα υπάρχει πάντα η στήριξή τους.

Η ίδια έχει εξομολογηθεί ότι οι γονείς της αποτελούν τον σταθερό πυρήνα στη ζωή της, αλλά και πολύτιμο στήριγμα τώρα που η ίδια έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. «Οι γονείς μου συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινότητά μας, αγαπούν τα εγγόνια τους και είναι πάντα δίπλα μας», έχει πει χαρακτηριστικά.