Κώστας Σκρέκας: Συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας

Με το μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας Li Xi, συναντήθηκε στην Αθήνα ο Κώστας Σκρέκας.

Από το κυβερνών κόμμα αναφέρουν ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τις άριστες σχέσεις μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Ο γραμματέας της ΠΕ της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σημασία των καλών σχέσεων και της συνεργασίας των δύο χωρών στον τουρισμό και στο εμπόριο, καθώς και την ενίσχυση αυτών. Παράλληλα, τόνισε πως η φιλία μεταξύ των δύο μεγάλων πολιτισμών αποτελεί οδηγό για την ενίσχυση του πολιτιστικού διαλόγου, στη βάση των παραδοσιακών δεσμών μεταξύ των δύο λαών.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τις διακομματικές επαφές και να προωθήσουν πρωτοβουλίες που θα ενδυναμώσουν τη συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, προς όφελος των δύο χωρών.

Στην κινεζική αντιπροσωπεία συμμετείχαν, επίσης, ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα Fang Qiu, οι αναπληρωτές γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, Fu Kui και Zhang Fuhai, ο αναπληρωτής υπουργός του Διεθνούς Τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής Li Mingxiang, η αναπληρώτρια υπουργός του Διεθνούς Τμήματος Sun Haiyan, ο αναπληρωτής υπουργός και διευθυντής του Γενικού Γραφείου του Διεθνούς Τμήματος Jin Xin, ο γενικός διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Δυτικής Ευρώπης Wang Xueyong και ο γραμματέας του επικεφαλής της αντιπροσωπείας Zhang Guanghui. Από τη Νέα Δημοκρατία, στη συνάντηση συμμετείχαν ο γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης, ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, η εκπρόσωπος Τύπου Αλεξάνδρα Σδούκου, ο γραμματέας Ελλήνων της Διασποράς και βουλευτής Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας, ο γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας Βασίλης Φεύγας, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής Νίκος Παπουτσής, η αναπληρώτρια γραμματέας Προγράμματος Αντωνία Δήμου και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ