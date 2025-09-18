Γαλλία: Παραλύει η χώρα από την γενική απεργία, επεισόδια σε διαδηλώσεις – «Η κυβέρνηση δεν κατανοεί την πραγματικότητά μας»

Γαλλία: Παραλύει η χώρα από την γενική απεργία, επεισόδια σε διαδηλώσεις – «Η κυβέρνηση δεν κατανοεί την πραγματικότητά μας»

Με συνθήματα εναντίον του προέδρου Μακρόν και του πολιτικού κατεστημένου, χιλιάδες διαδηλωτές κατεβαίνουν σήμερα στους δρόμους της Γαλλίας, διαμαρτυρόμενοι για την αδυναμία του πολιτικού συστήματος να διαχειριστεί το Δημόσιο κράτος, για την πολιτική λιτότητας και για τον πόλεμο στην Γάζα.

Σοβαρά επεισόδια έχουν ξεσπάσει στην Λιόν, στη Ρεν (Ιλ-ε-Βιλαίν). Οι διαδηλωτές έσπασαν διαφημιστικές πινακίδες στην Πλας ντε Μπρετάν, στην Λιόν,  όπου η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων. Οι διαδηλωτές που πρωτοστάτησαν στην πορεία εκτόξευσαν επίσης ό,τι έβρισκαν εναντίον των αστυνομικών.

Λίγο μετά τις 2 μ.μ., τοπική ώρα, ξεκίνησε η μεγάλη διαδήλωση στο Παρίσι, από την Πλατεία της Βαστίλης, προς την Πλατεία της Δημοκρατίας. Πίσω από τους ηγέτες των συνδικάτων που ηγήθηκαν της πορείας, ένα ηχητικό σύστημα έπαιζε ρυθμική μουσική. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ένα μεγάφωνο φώναζε συνθήματα που ανέβαζαν το πλήθος. «Και ο δρόμος, σε ποιον ανήκει;» επαναλάμβαναν οι διαδηλωτές. «Μας ανήκει ».

Κάτω από ένα καπνογόνο κυμάτιζε μια παλαιστινιακή σημαία. «Ελεύθερη, ελεύθερη Παλαιστίνη », φώναζε μια ομάδα διαδηλωτών. Παρακάτω, ένα επιβλητικό πανό γράφει: «Παραίτηση Μακρόν, Γενική Απεργία για να Αποκλειστούν τα Πάντα». Ο δρόμος είναι γεμάτος κόσμο και η πομπή συνεχίζει ειρηνικά το ταξίδι της.

Κάτω από τον παριζιάνικο ήλιο, η εθνική γραμματέας του κόμματος Οικολόγοι-EELV μίλησε,  όχι μακριά από την Πλατεία της Βαστίλης. Η Marine Tondelier δήλωσε ότι ήταν «πολύ ικανοποιημένη με τους 400.000 διαδηλωτές» που κατέγραψαν τα συνδικάτα σήμερα το πρωί της Πέμπτης. «Είναι μια σπουδαία μέρα, σημαίνει ότι οι Γάλλοι αποφάσισαν να σηκώσουν το κεφάλι τους και να αγωνιστούν για την αξιοπρέπειά τους. Το κοινωνικό σύμφωνο βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού, με ρεκόρ φτώχειας, και οι πλουσιότεροι βλέπουν την περιουσία τους να αυξάνεται. Ο φόρος Zucman θα πρέπει να είναι δεδομένος για όλους », είπε και τόνισε ότι όλα αυτά προκαλούν την «κατακραυγή»  του κόσμου.

Στην Πλατεία Μπελκούρ, στη Λυών, ο 49χρονος Κριστόφ κάθεται κάτω από τη σκιά, με γυαλιά ηλίου στη μύτη του, με τη σημαία της CGT (Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών) ήδη σηκωμένη. «Υπήρχαν 20.000 άνθρωποι (σύμφωνα με την CGT, 14.000 σύμφωνα με την νομαρχία)  είμαστε χαρούμενοι. Ήμουν εκεί για τον ίδιο λόγο με όλους τους άλλους που είναι εδώ, σε σχέση με τον προϋπολογισμό Bayrou και αυτόν που ανέλαβε, που θα ηγηθεί ακριβώς των αντικοινωνικών, αντεργατικών και πολιτικών που βασίζονται στην ταυτότητα. Δεν υπάρχει ακόμη κυβέρνηση, αλλά μπορούμε να δούμε καθαρά το πολιτικό ρεύμα. Αν το άνοιγμα προς τα αριστερά είναι σοσιαλισμός α λα Φρανσουά Ολάντ, έχουμε υποχωρήσει, με φιλελεύθερες, φιλοεργοδοτικές πολιτικές», είπε.

 

Οι συλλήψεις

Σε συνέντευξη Τύπου, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι κατέγραψε 99 συλλήψεις σε όλη τη χώρα. Αυτός ο αριθμός προστέθηκε στις 15 συλλήψεις στο Παρίσι, πριν από τη διαδήλωση. Επεισόδια με την αστυνομία συνήθως καταγράφονται έξω από τις διαδηλώσεις, σε όλες τις πόλεις.

Τα συνδικάτα πρόκειται να συναντηθούν απόψε ή αύριο (Παρασκευή) το πρωί για να αποφασίσουν πώς θα προχωρήσουν με την διαμαρτυρία. «Βρισκόμαστε σε ισχυρή θέση, η διαμαρτυρία πρέπει να συνεχιστεί και θα διασφαλίσουμε ότι θα συνεχιστεί », λέει η Σοφί Μπινέ, πρόεδρος της CGT. «Από την άποψή μας, πρέπει να απεργήσουμε όσο το σίδερο είναι ζεστό».

Ο Cyril Chabanier, πρόεδρος της CFTC, (Γαλλική Συνομοσπονδία Χριστιανών Εργατών) προτιμά να περιμένει και να δει. «Κάποιοι θέλουν να σχεδιάσουν μια νέα ημερομηνία, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε τις πρώτες δημοσιονομικές ενδείξεις για να γνωρίζουμε εάν είναι απαραίτητο να κινητοποιηθούμε ξανά», λέει ο ηγέτης της Καθολικής ένωσης. «Αν δεν αλλάξει τίποτα, θα επιστρέψουμε στους δρόμους». Επεισόδια έγιναν και στην Νάντ.

 

Η συμμετοχή στις απεργίες

Σε μια ενημέρωση που κοινοποίησε το Υπουργείο Δημόσιας Δράσης, οι αρχές εκτιμούν ότι λίγο κάτω από το 11% των δημοσίων υπαλλήλων συμμετέχουν στην σημερινή γενική απεργία.  Αναλυτικά, το 10,95% των υπαλλήλων της κρατικής δημόσιας διοίκησης είναι σε απεργία, σε σύγκριση με 5,6% στα δημόσια νοσοκομεία και 5,63% στη δημόσια διοίκηση των Περιφερειών. Η απεργία έχει επηρρεάσει την λειτουργία των σχολείων και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

