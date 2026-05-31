Μαρία Αντωνά: Η γνωριμία και το φλερτ με τον Γιώργο Λιάγκα – «Με συγκίνησε ο τρόπος του»

Η Μαρία Αντωνά αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Λιάγκας επέλεξε έναν ιδιαίτερα διακριτικό και συναισθηματικό τρόπο για να της εκφράσει το ενδιαφέρον του.

«Κάποια στιγμή, τέλος πάντων ρε παιδί μου, μου είπε ότι “Ξέρεις τι; Θέλω να σου πω κάτι, μπορεί να μην είναι η κατάλληλη στιγμή, να μην είναι τώρα το κατάλληλο μέρος γι’ αυτό”… Δεν μου είπε ακριβώς “μου αρέσει πάρα πολύ”… αλλά με συγκίνησε πάρα πολύ» περιέγραψε.

«Εγώ, επειδή είχα πάρα πολλά χρόνια να μπω σε μία διαδικασία να φλερτάρω με έναν άνθρωπο… μπορεί και δεκαετία, όταν, ξέρεις, έρχεται αυτή η στιγμή ξανά στη ζωή σου και βγαίνεις λίγο εκεί πέρα έξω και βλέπεις τι ακριβώς συμβαίνει και το τι γίνεται, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Το φλερτ δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, να βρεις έναν άνθρωπο που πραγματικά να είναι στα μέτρα σου και στα δικά σου τα σταθμά» πρόσθεσε.

«Οπότε ένας λόγος που ξεχώρισα τον Γιώργο είναι γιατί είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά μου έβγαλε συναίσθημα και με συγκίνησε. Αυτό. Αλήθεια» αποκάλυψε.

«Δεν είναι αυτό που ξέρουμε όλοι. Εγώ δεν τον προσέγγισα, ούτε το σκέφτηκα έτσι και δεν τον προσέγγισα έτσι, απλά ξέρεις, αυτό το πράγμα έχει να κάνει με την έλξη και τη χημεία σε κάποιους ανθρώπους. Εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ ο τρόπος του και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που κι εγώ έτσι προσεγγίζω τους ανθρώπους, με συναίσθημα… μίλησε στην καρδιά μου» ανέφερε.