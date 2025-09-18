Κόντρα Φλωρίδη – Χαρίτση για Γάζα: «Δεν είπατε λέξη για τη γενοκτονία των Ποντίων» – «Η χυδαιότητα του ανδρός δεν έχει προηγούμενο»

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε στη Βουλή η αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, με αφορμή τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα.

Ο κ. Χαρίτσης, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, έκανε λόγο για «αδιανόητη» τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη όσον αφορά την απροθυμία του να χρησιμοποιήσει τον όρο «γενοκτονία» για τα γεγονότα στη Γάζα.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος αντέτεινε ότι ο κ. Χαρίτσης ήταν μέλος της κυβέρνησης του 2015, στην οποία συμμετείχε και ο Νίκος Φίλης. Ο Υπουργός κατηγόρησε τον κ. Χαρίτση για επιλεκτική ευαισθησία, υπενθυμίζοντας την τότε στάση του κ. Φίλη στο ζήτημα της Γενοκτονίας των Ποντίων.

«Το 2015 ήταν Υπουργός στην ίδια κυβέρνηση με τον Νίκο Φίλη ο οποίος αρνήθηκε τη γενοκτονία 353.000 Ποντίων και δεν είπε κουβέντα. Και έρχεστε τώρα να μιλήσετε σε εμάς για τη Γάζα ενώ δεν είπατε λέξη για την άρνηση της γενοκτονίας των Ποντίων», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, από την πλευρά του, αντέδρασε έντονα, κάνοντας λόγο για «χυδαιότητα» και αμφισβητώντας τη θεσμική επάρκεια του Υπουργού Δικαιοσύνης:

«Η χυδαιότητα του ανδρός δεν έχει προηγούμενο. Ο συγκεκριμένος υπουργός είναι ντροπή για την κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος. Το 2015 λοιπόν σε αυτή την αίθουσα υπήρχε ομόφωνη απόφαση για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Δεν έχετε ίχνος ντροπής», απάντησε ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.