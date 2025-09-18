Η Κηφισιά ζητά λύσεις με ανθρωπιά και θεσμική παρέμβαση απέναντι στο φαινόμενο της επαιτείας

Ο Δήμος Κηφισιάς απευθύνει μια ανθρώπινη αλλά και ξεκάθαρη έκκληση προς όλους τους δημότες και επισκέπτες της πόλης να μην προσφέρουν χρήματα σε άτομα που ζητούν ελεημοσύνη στους δρόμους, στις πλατείες και έξω από καταστήματα.

Η πράξη αυτή, όσο καλοπροαίρετη κι αν είναι, συχνά δεν προσφέρει ουσιαστική βοήθεια, αλλά αντιθέτως συντηρεί φαινόμενα εκμετάλλευσης και παραβατικών δικτύων που βρίσκονται πίσω από την επαιτεία. Ο Δήμος Κηφισιάς επιθυμεί να κατευθυνθεί η στήριξη σε οργανωμένες δομές κοινωνικής μέριμνας, όπου υπάρχει φροντίδα, προστασία και αξιοπρέπεια.

Μέχρι το 2018, η επαιτεία αντιμετωπιζόταν από τον Ποινικό Κώδικα ως ποινικό αδίκημα. Με την κατάργηση της σχετικής διάταξης, το φαινόμενο άρχισε να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στους δρόμους των πόλεων. Η έλλειψη θεσμικής πρόβλεψης άφησε εκτεθειμένους όχι μόνο τους πολίτες που συχνά έρχονται αντιμέτωποι με πιεστικές ή οργανωμένες μορφές επαιτείας, αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους που ωθούνται σε αυτήν την κατάσταση, χωρίς καμία προστασία ή δυνατότητα ουσιαστικής κοινωνικής μέριμνας.

Η κατάργηση της διάταξης, που είχε στόχο τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου, στην πράξη στέρησε από την Πολιτεία ένα εργαλείο παρέμβασης. Το αποτέλεσμα είναι η καθημερινότητα να επιβαρύνεται και οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας να παραμένουν εκτεθειμένοι σε κυκλώματα που εκμεταλλεύονται την αδυναμία τους.

Στην Κηφισιά, μόνο το τελευταίο έτος πραγματοποιήθηκαν δεκάδες έλεγχοι και προσαγωγές επαιτών, έπειτα από παρεμβάσεις της δημοτικής αρχής. Ωστόσο, μετά τους σχετικούς ελέγχους από την Ελληνική Αστυνομία, οι ίδιοι άνθρωποι επιστρέφουν στα ίδια σημεία και συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους, γεγονός που αποδεικνύει τα κενά του ισχύοντος πλαισίου.

Για τον λόγο αυτό, η Δημοτική Αρχή θα καταθέσει ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ζητώντας την επανεξέταση του νομικού πλαισίου. Ο Δήμαρχος Κηφισιάς επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, προκειμένου να επιδιωχθεί η υιοθέτηση αντίστοιχου ψηφίσματος και σε εθνικό επίπεδο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα θωρακίζει αποτελεσματικά την κοινωνία, θα προστατεύει τους πολίτες και, ταυτόχρονα, θα ανοίγει ουσιαστικούς δρόμους κοινωνικής στήριξης για όσους βρίσκονται σε απόγνωση. Η ΚΕΔΕ κατά δήλωση του προέδρου της θα υιοθετήσει το ψήφισμα. Η κυβέρνηση στη συνέχεια οφείλει να επανεξετάσει τον σχετικό νόμο.

Ο Δήμος Κηφισιάς θα συνεχίσει με συνέπεια να στηρίζει τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας μέσα από τις κοινωνικές του δομές και δράσεις, επιμένοντας ότι η αλληλεγγύη πρέπει να εκφράζεται με τρόπους που σέβονται και προστατεύουν τον άνθρωπο.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, τονίζει: «Γνωρίζω καλά ότι πολλοί συμπολίτες μας, από καλή πρόθεση και με διάθεση προσφοράς, σπεύδουν να δώσουν χρήματα σε έναν άνθρωπο που τους πλησιάζει στον δρόμο. Όμως, θέλω να πω ξεκάθαρα ότι αυτό δεν βοηθάει πραγματικά εκείνους που έχουν ανάγκη.

Αντίθετα, τους αφήνει ευάλωτους σε κυκλώματα που τους εκμεταλλεύονται και τους στερεί την ευκαιρία να βρουν στήριξη μέσα από οργανωμένες δομές. Η αλληλεγγύη δεν μετριέται στον δρόμο με λίγα κέρματα. Μετριέται με το να δίνουμε σε κάθε συνάνθρωπό μας την ευκαιρία να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Ως Δήμος, έχουμε την ευθύνη να δείξουμε ότι η αλληλεγγύη δεν είναι απλή φιλανθρωπία της στιγμής, αλλά μια συνειδητή πράξη φροντίδας. Η Κηφισιά θέλει να είναι μια πόλη που δεν κλείνει τα μάτια στη δυσκολία, αλλά ανοίγει δρόμους αξιοπρέπειας και ουσιαστικής βοήθειας για όλους».