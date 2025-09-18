Φλωρίδης σε Βελόπουλο: Κανένας μας δεν μπορεί να δει υλικό δικογραφίας που διερευνά η Δικαιοσύνη

«Κανένας μας δεν μπορεί να δει υλικό δικογραφίας που διερευνά η Δικαιοσύνη» απάντησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος του παρέδωσε έναν κλειστό φάκελο που αφορούσε μια υπόθεση που διερευνάται από την Δικαιοσύνη, σχετικά με την παράνομη λειτουργία κόμματος, κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση Οδηγίας σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης.

Με παρέμβασή του, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι «για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση. Το υλικό αυτού του φακέλου (εν. αφού η υπόθεση διερευνάται από την Δικαιοσύνη) δεν μπορεί να έρθει σε γνώση κανενός. Τον κλειστό αυτό φάκελο, θα τον στείλω στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα σε κανέναν μας να δει ένα υλικό δικογραφίας, όταν υπάρχει υπόθεση προς διερεύνηση. Και σας τα λέω αυτά, για να ξέρετε τι θα γίνει».

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Βελόπουλος ενεχείρισε τον κλειστό φάκελο στον υπουργό, λέγοντας πως «μου ήρθε ένας φάκελος στο γραφείο από την “Κίνηση Πολιτών για την Δημοκρατία κι την Δικαιοσύνη” η οποία αναφέρει ότι ένα κόμμα-δεκανίκι λειτουργεί παράνομα και με αποδείξεις! Ανοίγω το φάκελο και βλέπω μια σειρά κακουργημάτων. Έχουμε δηλαδή την ίδρυση κόμματος με πλαστές υπογραφές και παράνομη είσπραξη ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε ότι για «την υπόθεση αυτή η Δικαιοσύνη κρατάει την δικογραφία εδώ και ένα χρόνο» ενώ «έχει κατατεθεί αναφορά στις 15/9/2025 στην ευρωπαϊκή εισαγγελία! Σας καθιστώ υπεύθυνο κύριε υπουργέ και κοινωνό των στοιχείων».

Απαντώντας στις αναφορές του Κυριάκου Βελόπουλου για τα εθνικά θέματα, ο κ. Φλωρίδης είπε ότι «η Ελλάδα, αυτά τα χρόνια όπου χρειάστηκε για την προστασία είτε των κυριαρχικών της δικαιωμάτων είτε της κυριαρχίας της, ήταν εκεί, στο πεδίο. Και ανάγκασε όσους είχαν στο μυαλό τους να προσβάλουν αυτά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα να τα μαζέψουν… και να φύγουν».

Σχετικά με τον διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα, ο υπουργός ανέφερε πως «αντιλαμβάνομαι την αμηχανία που έχει προκαλέσει σε πολλούς και στο γεγονός ότι ένας αμερικανικός κολοσσός εκδήλωσε ενδιαφέρον για να κάνει έρευνες εκεί. Όχι για να κάνει έρευνες γενικώς, αλλά μετά από προκήρυξη που ορίζει τα απώτατα όρια των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Μέσα σε αυτά (τα όρια) θα κάνουν την έρευνα. Και αυτό προκαλεί την αμηχανία σε κάποιους, που πάρα πολύ μέμφονταν την κυβέρνηση αυτή για υποχωρητικότητα. Συμβαίνει, όμως, ακριβώς το αντίθετο». Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «στην πράξη κατοχυρώνονται τα κυριαρχικά δικαιώματα και όχι στα λόγια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ