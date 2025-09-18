Βουλή – Βελόπουλος: Το νομοσχέδιο που φέρνετε σήμερα «φωτογραφίζει» τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

«Το ν/σ που φέρνετε σήμερα, αν το δει κάποιος προσεκτικά, αντιλαμβάνεται ότι φωτογραφίζει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Είναι καθαρά ρωσοφοβικό και λαθρολάγνο», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, στη Βουλή, κατά την συζήτηση και ψήφιση του ν/σ του υπουργείου Δικαιοσύνης «Καθορισμός αδικημάτων και κυρώσεων σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕE) 2024/1226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2024 σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης και την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 και λοιπές διατάξεις».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εστίασε σε ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου. Για το άρθρο 5 τόνισε: «Αν Έλληνας επιχειρηματίας δώσει ή δεχθεί χρήματα για να κάνει οποιαδήποτε δουλειά, που οι Ευρωπαίοι θεωρούν “απαγορευμένη”, που την θεωρούν “παράνομη”, κινδυνεύει να τιμωρηθεί. Ποιον θεωρούν απαγορευμένο οι Ευρωπαίοι; Την Ρωσία. Δεν επιτρέπεται, λέει, να βοηθάς παράνομους ή κατονομαζόμενους ως επικίνδυνους ή περιορισμένους από την ΕΕ να περάσουν στην Ελλάδα ή να ταξιδέψουμε μέσω αυτής. Πιο ρωσοφοβικό νομοσχέδιο δεν μπορούσατε να φέρετε. Ξεχειλίζει, κύριοι, η ρωσοφοβία στην Ευρώπη και εσείς βάζετε απέναντί μας τον Πούτιν. Βάζετε την Ευρώπη να ασκεί την δική μας εξωτερική πολιτική. Ας ακούσουν οι βουλευτές εδώ τι ψηφίζουν».

Ο κ. Βελόπουλος, στο ίδιο πνεύμα, συνέχισε, λέγοντας: «Και με τους λαθρομετανάστες τι θα κάνετε; Δεν είναι παράνομοι αυτοί; Οι ΜΚΟ που τους διακινούν δεν είναι παράνομες; Και αν αύριο η ΕΕ πει “τέλος το εμπόριο με την Ρωσία”; Αν πει “τέλος το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο”; Τι θα κάνετε; Θα συλλάβετε τους εφοπλιστές; Το ακούει ο φίλος σας ο Αλαφούζος; Δεν έχει νομικούς συμβούλους να σας πει ότι αύριο αυτό μπορεί να γίνει όπλο εναντίον του; Το ακούνε οι εφοπλιστές, Αλαφούζος, Διαμαντίδης, Μαρτίνος, Οικονόμου, Πολέμης, Τσάκος, Προκοπίου, που φέρνουν πετρέλαιο; Αντιλαμβάνεστε τι νομοθετείτε; Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι όλο αυτό είναι φωτογραφικό για να βοηθήσετε έναν ολιγάρχη. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Σας προειδοποιούμε. Φτάνει με την ρωσοφοβία. Φτάνει με τον πόλεμο στην Ρωσία και με τις κυρώσεις».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος, αναφέρθηκε και στα άρθρα 5,6,7 και 8 του νομοσχεδίου, εκφράζοντας τις επισημάνσεις του.

«-ΑΡΘΡΟ 5: Με αυτό το άρθρο βλέπουμε ότι η Ελλάδα δεν αποφασίζει πλέον μόνη της. Όλες οι κινήσεις θα καθορίζονται από τους γραφειοκράτες της ΕΕ.

-ΑΡΘΡΟ 7: Αν ο δ/ντής εταιρείας στείλει κεφάλαια σε εταιρεία που είναι υπό καθεστώς κυρώσεων, η εταιρεία θεωρείται υπεύθυνη; Δηλ. η ατομική ευθύνη γίνεται γενική; Η γενίκευση είναι η αρχή του φασισμού!

-ΑΡΘΡΟ 8: Με αυτό οι Βρυξέλλες επιβάλλουν τεράστια πρόστιμα στις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πλέον έναν ξένο ελεγκτή πάνω από το κεφάλι τους. Και ρωτάμε: τον ξένο ελεγκτή ποιος θα τον ελέγχει; Τα lobbying των Βρυξελλών; Δεν ξέρετε ότι γίνεται lobbying; Ότι οι Αζέροι δίνουν στους βουλευτές λεφτά σε βαλίτσες; Ο Σόρος που όλοι χαϊδεύετε, έχει lobbying. Ο Τραμπ κυνηγά τον Σόρος κι εσείς τον χαϊδεύετε. Ακολουθείτε λάθος πολιτική και εναντίον της Ρωσίας και εναντίον της Αμερικής.

-ΑΡΘΡΟ 10: Τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ, όπως αυτά για την δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, ξεκάθαρα μυρίζουν αντιρωσισμό και ρωσοφοβία».

Ο Κυρ. Βελόπουλος εξέφρασε την άποψη ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα στην δικαιοσύνη είναι η καθυστέρηση λήψης αποφάσεων και ο διορισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση», σημειώνοντας ότι «αυτό λέγεται διαπλοκή». Υποστήριξε ότι «δυστυχώς, η δικαιοσύνη λειτουργεί με πολλαπλές ταχύτητες» και ότι «έχουμε δύο κόμματα που χρωστούν το καθένα από 500 εκατ. ευρώ, αλλά λειτουργούν “νομίμως”, γιατί ο Άρειος Πάγος το επιτρέπει».

Όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βελόπουλος δήλωσε ότι στην εξεταστική επιτροπή θα πρέπει να προσέλθουν για να καταθέσουν ο «φραπές» και ο «χασάπης» ενώ αναρωτήθηκε «αν η κυβέρνηση θα επιτρέψει την κατάθεσή τους ή αν θα την εμποδίσει».

Αναφορικά με την χθεσινή τηλεοπτική συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μίλησε για «θλιβερή εμφάνιση ενός αμετανόητου, ασυγχώρητου, αδιόρθωτου, ματαιόδοξου πρωθυπουργού».

Για τα ελληνοτουρκικά ο Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε ότι «οι Τούρκοι χρειάζονται ένα σκληρό μάθημα» και επανέλαβε την άποψη περί βύθισης του Πίρι Ρέις.

Πηγή: ΑΠΕ