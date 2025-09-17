Βελόπουλος: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενδιαφέρεται μόνο για την καρέκλα του πρωθυπουργού

Enikos Newsroom

πολιτική

Βελόπουλος

«Είδαμε μια θλιβερή εμφάνιση, από έναν αμετανόητο, ασυγχώρητο, αδιόρθωτο, ματαιόδοξο πρωθυπουργό», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας την αποψινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο – Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ζητήματα αφοπλισμού, γκρίζων ζωνών, κυριαρχίας

«Ένας πρωθυπουργός, ο οποίος νομίζει ότι ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από αυτόν. Φτάνει στο σημείο να ρωτά μόνος του, “και αν φύγει ο Μητσοτάκης, μετά τι;” και απαντώντας στο πνεύμα “μετά τον Μητσοτάκη, το χάος”! Το μόνο που αποκομίσαμε είναι ότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τον ελληνικό λαό, ούτε για τα προβλήματα του φτωχού Έλληνα πολίτη, παρά μόνο για την καρέκλα του πρωθυπουργού», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, τονίζοντας ότι «ευτυχώς που δεν χρησιμοποίησε τη ρήση, “Μητσοτάκης ή τανκς”!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι ο «καθαρισμός του εγκεφάλου» στον ύπνο – Πώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια;

Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση: Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπείες που καθυστερούν την εξέλιξη της νόσου

ΗΠΑ: Μείωσε τα επιτόκια η FED – Προβλέπει ακόμα δύο μειώσεις

Συντάξεις χηρείας: Τι δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τα σενάρια περί περικοπών

Meta: Παρουσιάζει νέα έξυπνα γυαλιά αυτήν την εβδομάδα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
22:41 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο στούντιο του Realfm 97,8 σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου – Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στις 10:00

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα παραχωρήσει μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλ...
22:39 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Στην Βουλή το νομοσχέδιο για την 4η FDI Belharra – Τι είναι ο πύραυλος «ELSA»

Μετά την συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ το πρωί της Τετάρτης (17/9), αργά το απόγευμα κατατέθηκε στη Βου...
22:33 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα

Σκληρή και συνολική απάντηση στην συνέντευξη του πρωθυπουργού στον AΝΤ1 δίνει με ανακοίνωσή το...
21:12 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Δημοσκόπηση PULSE: Στο 24% η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και οκτακομματική Βουλή – Τι λένε οι πολίτες για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Προβάδισμα 12,5 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας και παγίωση του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, καταγράφε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος