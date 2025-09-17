Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: «Άσφαιροι» στην πρεμιέρα του Champions League οι Πειραιώτες

Με άμυνα βγαλμένη από σεμινάριο και με παίκτη λιγότερο από το 26ο λεπτό, η Πάφος κατάφερε να πάρει ισοπαλία 0-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Η πρωταθλήτρια Κύπρου στάθηκε άριστα και περιόρισε τους «ερυθρόλευκους» που δεν κατάφεραν να διασπάσουν την υποδειγματική ανασταλτική της λειτουργία. Αποβολήθηκε στο 26΄ ο Μπρούνο της Πάφου με δεύτερη κίτρινη.

Το ματς ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να κινδυνεύει μόλις στο πρώτο λεπτό, όταν η απομάκρυνση του Πασχαλάκη από σουτ του Ντράγκομιρ πήρε τροχιά προς την εστία, αλλά κατέληξε λίγο άουτ. Λίγο αργότερα, η Πάφος βρέθηκε μπροστά σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Ο Μπρούνο, που είχε ήδη κίτρινη, έκανε σκληρό μαρκάρισμα στον Τσικίνιο και αποβλήθηκε, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Παρ’ όλα αυτά, οι Κύπριοι δεν τα παράτησαν.

Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο αντέδρασε άμεσα με διπλή αλλαγή στο 33΄. Έριξε στον αγώνα τον Όρσιτς αντί του Ντιματά για να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του, ενώ ο Νταβίντ Λουϊς αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων. Ο 38χρονος Βραζιλιάνος στόπερ αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε όμιλο Champions League με τέταρτη διαφορετική ομάδα, μετά την Τσέλσι, τη Μπενφίκα και την Παρί Σεν Ζερμέν. Με τις κινήσεις αυτές, η Πάφος διατήρησε την ισορροπία της και έκλεισε χωρίς να απειληθεί το πρώτο ημίχρονο.

Με την έναρξη της επανάληψης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απάντησε με δικές του αλλαγές. Έβαλε τον Ταρεμί και τον νεαρό Μουζακίτη, που έγινε ο τρίτος νεότερος παίκτης του Ολυμπιακού σε αγώνα Champions League, μετά τον Οφορίκουε και τον Βέργο. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τα ηνία του αγώνα και πίεσαν ασφυκτικά, όμως η μόνη αξιόλογη ευκαιρία τους μέχρι το 60΄ ήταν η κεφαλιά του Ελ Κααμπί στο 48΄, που πέρασε άστοχη.

Στο 68΄ ο Ολυμπιακός άγγιξε το γκολ. Ο Ρέτσος με κεφαλιά από κοντά ανάγκασε τον Μιχαήλ σε εντυπωσιακή απόκρουση, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Ταρεμί έκανε αντικανονικό μαρκάρισμα στον Τζάτζα. Ο Ιρανός αρχικά αντίκρισε κόκκινη κάρτα, αλλά μετά από παρέμβαση του VAR η ποινή του μετατράπηκε σε κίτρινη. Η πίεση των Πειραιωτών συνεχίστηκε, όμως η μεγάλη φάση έλειπε.

Στο 84΄ το σουτ του Μουζακίτη βρήκε σε σώμα αμυντικού και κατέληξε κόρνερ, ενώ στο 90΄ ο Γκόλνταρ με σωτήριο τάκλιν σταμάτησε τον Ταρεμί λίγο πριν εκτελέσει σε κενή εστία. Έτσι, το ματς ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με την Πάφο να πανηγυρίζει έναν σπουδαίο βαθμό στο ντεμπούτο της σε φάση ομίλων του Champions League και να συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της.

Διαιτητής: Ιστβάν Κόβατς (Ρουμανία)
Κίτρινες: Πιρόλα – Λάνγκα
Κόκκινη: Μπρούνο (26΄ δεύτερη κίτρινη)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Ροντινέι (61΄ Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα (76΄ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Γκαρθία (46΄ Μουζακίτης), Έσε (76΄ Πνευμονίδης), Τσικίνιο, Στρεφέτσα (46΄ Ταρεμί), Ποντένσε, Ελ Κααμπί
ΠΑΦΟΣ (Χουάν Κάλρος Καρσέδο): Μίχαελ, Νταβίντ Λουίς (34΄ Πιλέας), Γκόλνταρ, Λάκασεν, Σόυνγιτς, Ντράγκομιρ (86΄ Άντερσον), Πέπε, Μπρούνο, Κορέια (77΄ Λάνγκα), Ντιματά (33΄ Όρσιτς), Τζάτζα (77΄ Σέμα).

19:46 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

