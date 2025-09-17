Νίκος Δένδιας: Θα συναντηθεί την Πέμπτη με τον υπουργό Άμυνας της Κροατίας

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα υποδεχτεί αύριο, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στις 11:30, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Άμυνας της Κροατίας, Ivan Anušić.

Νίκος Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Το Πίρι Ρέις δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ – Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, «μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, θα διεξαχθούν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις τους και γεύμα εργασίας.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων αυτών, θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κροατίας, οι εξελίξεις που αφορούν στην ευρωπαϊκή άμυνα και βιομηχανία, καθώς, επίσης, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα άμυνας και ασφάλειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι ο «καθαρισμός του εγκεφάλου» στον ύπνο – Πώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια;

Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση: Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπείες που καθυστερούν την εξέλιξη της νόσου

Ακίνητα: Με υψηλή ταχύτητα… έτρεξαν οι αυξήσεις στις τιμές των διαμερισμάτων το β’ τρίμηνο – Τα στοιχεία της ΤτΕ

Συντάξεις: Η «ακτινογραφία» για τις εκκρεμείς κύριες και επικουρικές – Τα στοιχεία που έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ

Ανατριχιαστική προσομοίωση δείχνει τι συνέβη στον άνθρωπο που υπέστη τον «πιο οδυνηρό θάνατο που έχει υπάρξει ποτέ» και έκλ...

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα ζώα υπάρχουν στην εικόνα σε 10 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:12 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Δημοσκόπηση PULSE: Στο 24% η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και οκτακομματική Βουλή – Τι λένε οι πολίτες για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Προβάδισμα 12,5 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας και παγίωση του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, καταγράφε...
20:29 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για Λοβέρδο: «Αναγνωρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει πρόταση διακυβέρνησης»

«Θέλω να θυμίσω ότι επιλέγει να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία, διότι προτάσσει αυτή τη στιγμή τη...
20:17 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Μπορεί να θυμίζει αθλητή που καίγεται στο ζέσταμα» – Τι είπε για τον Ανδρουλάκη

Για τον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος ...
20:03 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο – Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ζητήματα αφοπλισμού, γκρίζων ζωνών, κυριαρχίας

Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος