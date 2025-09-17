Νίκος Δένδιας: Θα συναντηθεί την Πέμπτη με τον υπουργό Άμυνας της Κροατίας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα υποδεχτεί αύριο, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στις 11:30, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Άμυνας της Κροατίας, Ivan Anušić.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, «μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, θα διεξαχθούν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις τους και γεύμα εργασίας.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων αυτών, θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κροατίας, οι εξελίξεις που αφορούν στην ευρωπαϊκή άμυνα και βιομηχανία, καθώς, επίσης, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα άμυνας και ασφάλειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ