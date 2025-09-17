Βελόπουλος: Η κυβέρνηση με το δόγμα των «ήρεμων νερών» ασκεί εξωτερική πολιτική – τρικυμία εν κρανίω – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η κατευναστική πολιτική του πρωθυπουργού στο Αιγαίο, οδήγησε την Τουρκία του Ερντογάν να ζητάει ακόμα μια φορά αποστρατιωτικοποίηση των νησιών» δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, προσθέτοντας: «Η κυβέρνηση με το δόγμα των “ήρεμων νερών” ασκεί εξωτερική πολιτική – τρικυμία εν κρανίω. Εκτός και αν είναι μια επικοινωνιακή τεχνητή καταιγίδα των δύο πλευρών, Ελλάδος και Τουρκίας, κάτι που δεν θέλουμε να πιστέψουμε, για λόγους που θα μάθουμε στο μέλλον.

Εμείς επιμένουμε: Ελληνική διοίκηση σε Ίμβρο και Τένεδο, αποχώρηση των Τούρκων από την Κύπρο και αναγνώριση των γενοκτονιών μας από τον “Χίτλερ – Ερντογάν” και του ναζί υπηκόους του».

Η κυβέρνηση με το δόγμα των «ήρεμων νερών» ασκεί εξωτερική πολιτική… τρικυμία εν κρανίω!

Η κατευναστική πολιτική του πρωθυπουργού στο Αιγαίο, οδήγησε την Τουρκία του Ερντογάν να ζητάει ακόμα μια φορά αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Η κυβέρνηση με το δόγμα των «ήρεμων νερών»… pic.twitter.com/RyiGZfJ1HZ — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) September 17, 2025

«Για ένα σαπιοκάραβο 70 ετών, το Πίρι Ρέϊς, η κυβέρνηση κινητοποίησε όλο τον στόλο. Όταν στην Κάσο οι Τούρκοι μας απαγόρευσαν να ποντίσουμε το καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο, η κυβέρνηση εξευτέλισε την χώρα μας, αποσύροντας πλοία από την περιοχή» ανέφερε σε άλλη δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επισήμανε ότι «εάν όλα αυτά δεν είναι επικοινωνία, τότε είναι κυβερνητική βλακεία».

Επικοινωνία ή κυβερνητική βλακεία; Για ένα σαπιοκάραβο 70 ετών, το Πίρι Ρέις, η κυβέρνηση κινητοποίησε όλο τον στόλο.

Όταν στην Κάσο οι Τούρκοι μας απαγόρευσαν να ποντίσουμε το καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο, η κυβέρνηση εξευτέλισε την χώρα μας, αποσύροντας πλοία από την… pic.twitter.com/JvbxMDE3mr — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) September 17, 2025

«Η ΝΔ στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ τα έχει κάνει μύλο για να καλύψει τις πομπές αλλά και τη διαφθορά των “γαλάζιων ακρίδων”» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Αλλά όταν στο Μαξίμου έχουν τον κο. Μυλωνάκη, ο οποίος ακόμα δεν έχει απαντήσει στο πώς γνώριζαν ονόματα βουλευτών που ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο, επιβεβαιώνεται σε παράφραση το ρητό ότι “ο καλός ο Μυλωνάκης του Μαξίμου όλα τα αλέθει”. Ακόμη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι «το ζήτημα είναι ότι παραμένουν απλήρωτοι οι κτηνοτρόφοι και τους οδηγούν στον αφανισμό, ενώ οδηγούν στο γκρεμό και τη χώρα με τα νέα πρόστιμα που έρχονται από την Ευρώπη».