Βελόπουλος: Η κυβέρνηση με το δόγμα των «ήρεμων νερών» ασκεί εξωτερική πολιτική – τρικυμία εν κρανίω – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ

Enikos Newsroom

πολιτική

Βελόπουλος

«Η κατευναστική πολιτική του πρωθυπουργού στο Αιγαίο, οδήγησε την Τουρκία του Ερντογάν να ζητάει ακόμα μια φορά αποστρατιωτικοποίηση των νησιών» δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, προσθέτοντας: «Η κυβέρνηση με το δόγμα των “ήρεμων νερών” ασκεί εξωτερική πολιτική – τρικυμία εν κρανίω. Εκτός και αν είναι μια επικοινωνιακή τεχνητή καταιγίδα των δύο πλευρών, Ελλάδος και Τουρκίας, κάτι που δεν θέλουμε να πιστέψουμε, για λόγους που θα μάθουμε στο μέλλον.

Βελόπουλος: Έπειτα από 6 ολόκληρα χρόνια ο πρωθυπουργός ανακάλυψε το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας

Εμείς επιμένουμε: Ελληνική διοίκηση σε Ίμβρο και Τένεδο, αποχώρηση των Τούρκων από την Κύπρο και αναγνώριση των γενοκτονιών μας από τον “Χίτλερ – Ερντογάν” και του ναζί υπηκόους του».

«Για ένα σαπιοκάραβο 70 ετών, το Πίρι Ρέϊς, η κυβέρνηση κινητοποίησε όλο τον στόλο. Όταν στην Κάσο οι Τούρκοι μας απαγόρευσαν να ποντίσουμε το καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο, η κυβέρνηση εξευτέλισε την χώρα μας, αποσύροντας πλοία από την περιοχή» ανέφερε σε άλλη δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επισήμανε ότι «εάν όλα αυτά δεν είναι επικοινωνία, τότε είναι κυβερνητική βλακεία».

«Η ΝΔ στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ τα έχει κάνει μύλο για να καλύψει τις πομπές αλλά και τη διαφθορά των “γαλάζιων ακρίδων”» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Αλλά όταν στο Μαξίμου έχουν τον κο. Μυλωνάκη, ο οποίος ακόμα δεν έχει απαντήσει στο πώς γνώριζαν ονόματα βουλευτών που ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο, επιβεβαιώνεται σε παράφραση το ρητό ότι “ο καλός ο Μυλωνάκης του Μαξίμου όλα τα αλέθει”. Ακόμη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι «το ζήτημα είναι ότι παραμένουν απλήρωτοι οι κτηνοτρόφοι και τους οδηγούν στον αφανισμό, ενώ οδηγούν στο γκρεμό και τη χώρα με τα νέα πρόστιμα που έρχονται από την Ευρώπη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: 83 κρούσματα και 7 θάνατοι

Κλιματική αλλαγή: Εισπνέουμε όχι μόνο οξυγόνο, αλλά και ρύπους, αλλεργιογόνα και μικρόβια

Κοινωνική Αντιπαροχή: Το σχέδιο για τη δημιουργία 10.000 κατοικιών – Πώς θα γίνει η επιλογή των δικαιούχων, νέες διευκρινίσ...

Επαγγελματικά ακίνητα: Οι τάσεις και οι προβλέψεις στην ελληνική αγορά – Τα στοιχεία έρευνας

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε τον αριθμό σε 27 δευτερόλεπτα;

Πώς να κάνετε τον ιστότοπό σας φιλικό προς κινητές συσκευές
περισσότερα
17:02 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Η Ελλάδα εξέδωσε αντι-Navtex για το «Πίρι Ρέις»

Με αντι-Navtex απαντά η Ελλάδα στις NAVTEX που εξέδωσε η τουρκική υδρογραφική υπηρεσία μετά τη...
16:28 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Κωνσταντίνος Τασούλας: Συναντήθηκε με τον πρύτανη του ΕΚΠΑ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε νωρίτερα σήμερα τον πρύτανη του Εθνικ...
14:14 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τίμησε με πολιτογράφηση τον ήρωα που είχε βουτήξει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο παιδιά

Συνάντηση με τον Γκόγκα Λεβιάν, τον άνδρα από την Αλβανία που χωρίς δεύτερη σκέψη είχε βουτήξε...
14:05 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρινάκης για ελληνοτουρκικά: Διάλογος δεν σημαίνει ούτε κατ’ ελάχιστον υποχώρηση σε οτιδήποτε

«Η κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο Πρωθυπουργός πιστεύουν στον διάλογο με την Τουρκία και με το...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος