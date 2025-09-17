Παντρεύεται η Μαίρη Μηλιαρέση – H πρόταση γάμου και η… «δαχτυλιδάρα»

Παντρεύεται η Μαίρη Μηλιαρέση – H πρόταση γάμου και η… «δαχτυλιδάρα»

Η Μαίρη Μηλιαρέση, που το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε με τον σύντροφό της σύμφωνο συμβίωσης, ετοιμάζεται να παντρευτεί με πολιτικό γάμο. Η σχέση τους μετρά δύο χρόνια και, όπως αποκάλυψε, η πρόταση έγινε σε ένα αγαπημένο μαγαζί στη Γλυφάδα, όπου ο σύντροφός της τής χάρισε ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι.

Η πρώην παρουσιάστρια και νυν δημοτική σύμβουλος στον δήμο Γλυφάδας εξήγησε: «Στις ηλικίες που είμαστε τώρα αυτά τα πράγματα γίνονται γρήγορα. Δηλαδή δεν περιμένεις να περάσουν πέντε χρόνια, 8 χρόνια, 10 χρόνια. Σ’ αρέσει, σου κάνει, περνάς καλά, είσαι χαρούμενος, είσαι γεμάτος… προχωράς στο επόμενο βήμα».

Η ίδια πρόσθεσε ότι μαζί με τον σύντροφό της σκέφτονται το επόμενο βήμα της σχέσης τους και το πιθανότερο είναι να γίνει σύντομα. «Εγώ τον αγαπώ τον θρησκευτικό, αλλά σκεφτόμασταν να κάνουμε ένα πολιτικό λόγω του Δήμου, λόγω των συνεργατών μου. Είμαι 10 χρόνια στον Δήμο», ανέφερε.

Πώς έγινε η πρόταση γάμου

Όπως αποκάλυψε η ίδια, η πρόταση γάμου έγινε ξαφνικά. «Όταν μου έκανε την πρόταση, είχαμε πάει να φάμε σε ένα μαγαζάκι στη Γλυφάδα, αγαπημένο, και στα καλά καθούμενα εκεί που μιλούσαμε και τρώγαμε, σκύβει και μου λέει: “Θες να με παντρευτείς;”». Η Μαίρη Μηλιαρέση δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το δαχτυλίδι που της χάρισε, λέγοντας ότι ήταν «δαχτυλιδάρα».

Μάλιστα, θέλοντας να «σφραγίσει» τη στιγμή, έκανε τατουάζ στο δάχτυλο όπου φορά το δαχτυλίδι, ένα Λ και δύο τελίτσες που σχηματίζουν τοξάκι και δείχνουν προς το δαχτυλίδι.

Η Μαίρη Μηλιαρέση δεν έχει δώσει πολλές λεπτομέρειες για τον μέλλοντα σύζυγό της, παρά μόνο ότι δεν ανήκει στον χώρο της showbiz. Στο παρελθόν, είχε παντρευτεί το 1996 τον Κώστα Λαζαράκη, με τον οποίο απέκτησαν μια κόρη, τη Σοφίνα, που σήμερα είναι 28 ετών. Το ζευγάρι χώρισε τρία χρόνια μετά τον γάμο του.

