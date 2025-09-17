Τουρκία: Οργισμένος ο Ερντογάν με τις δηλώσεις Νετανιάχιου για την Ιερουσαλήμ – «Τα λόγια του είναι ανυπόστατα»

Νίκος Παγουλάτος

διεθνή

Ερντογάν Νετανιάχου
Πηγή: Χ / Republic of Türkiye Directorate of Communications

Απάντηση στις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιάμιν Νετανιάχου για την Ιερουσαλήμ έδωσε η Άγκυρα, διά στόματος του εκπροσώπου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο και αντιδρώντας σε δηλώσεις του για την Ιερουσαλήμ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε αναφέρει προηγουμένως: «Είμαστε εδώ. Αυτή είναι η πόλη μας. Κύριε Ερντογάν, δεν είναι δική σας πόλη, είναι δική μας πόλη».

Απαντώντας στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, δήλωσε πως «η Ιερουσαλήμ δεν υποτάχθηκε ποτέ, σε όλη την ιστορία της, ούτε στους σταυροφόρους ούτε στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις», προσθέτοντας: «Αυτή η ευλογημένη πόλη έχει αποτελέσει το σκηνικό της μεγαλύτερης ήττας πολλών φιλόδοξων και αλαζονικών χαρακτήρων που ισχυρίζονταν ότι ανήκει μόνο σε αυτούς».

Ο Τούρκος εκπρόσωπος κατέληξε λέγοντας ότι «τα λόγια του Νετανιάχου είναι ανυπόστατα».

Σε ακόμη πιο σκληρό ύφος, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Ομέρ Τσελίκ, δήλωσε ότι «τα λόγια του Νετανιάχου, του αρχηγού του δικτύου γενοκτονίας, που στοχεύουν τον πρόεδρό μας, είναι άκυρα» και υποστήριξε πως «αυτές οι παραληρηματικές δηλώσεις, που θεωρούν την Ιερουσαλήμ ιδιοκτησία τους, εκφράζουν εχθρότητα προς όλες τις αξίες της ανθρωπότητας. Η απάντηση που θα δοθεί πρέπει να είναι η απάντηση της συμμαχίας της ανθρωπότητας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

