Ben & Jerry’s: Παραιτήθηκε ο συνιδρυτής της εταιρείας έπειτα από διένεξη με τη Unilever για τη Γάζα – Την κατηγορεί ότι «φίμωσε» τον ακτιβισμό της

Enikos Newsroom

διεθνή

Τζέρι Γκρίνφιλντ
Φωτογραφία: Reuters

Ο συνιδρυτής της Ben & Jerry’s, Τζέρι Γκρίνφιλντ, το όνομα του οποίου συνέβαλε στη διαμόρφωση του λογότυπου της δημοφιλούς εταιρείας παγωτών, παραιτήθηκε από την εταιρεία, καθώς εντάθηκε η διένεξή του με τη μητρική Unilever σχετικά με τη στάση του στη σύγκρουση στη Γάζα.

Σε ανοικτή επιστολή που απηύθυνε στην κοινότητα των εργαζομένων της Ben & Jerry’s και την οποία ανήρτησε σήμερα ο συνεταίρος του, ο Μπεν Κοέν, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Γκρίνφιλντ υποστηρίζει πως η εταιρεία, με έδρα το Βερμόντ, έχει χάσει την ανεξαρτησία της, καθώς η Unilever περιόρισε τον κοινωνικό ακτιβισμό της.


Η διένεξη της Unilever με την Ben & Jerry’s χρονολογείται από το 2021, όταν η δεύτερη ανακοίνωσε πως θα σταματήσει τις πωλήσεις στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

Η Ben & Jerry’s έχει έκτοτε προσφύγει κατά της μητρικής εταιρείας καταγγέλλοντάς την για φερόμενες προσπάθειες να την φιμώσει και έχει περιγράψει τη σύγκρουση στη Γάζα ως «γενοκτονία», μια στάση σπάνια για μεγάλη αμερικανική εταιρεία.


Ο Γκρίνφιλντ δήλωσε πως δεν μπορεί πλέον «με ήσυχη συνείδηση» να συνεχίσει να εργάζεται για μια εταιρεία που «φιμώθηκε» από την Unilever, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία για τη συγχώνευσή τους προέβλεπε να διατηρήσει η Ben & Jerry’s την κοινωνική αποστολή της.

«Αυτή η ανεξαρτησία υπήρχε σε μεγάλο βαθμό λόγω της μοναδικής συμφωνίας συγχώνευσης που ο Μπεν κι εγώ διαπραγματευθήκαμε με τη Unilever», έγραψε στην επιστολή.

Εκπρόσωπος της Magnum Ice Cream Company, της μονάδας παγωτών της Unilever, δήλωσε πως η εταιρεία «διαφωνεί με την άποψη του Γκρίνφιλντ και είχε προσπαθήσει να διεξαγάγει με τους δύο συνιδρυτές μια εποικοδομητική συζήτηση για το πώς θα ενισχυθεί η ισχυρή και βασισμένη σε αξίες θέση της Ben & Jerry’s στον κόσμο».

Η Magnum ανακοίνωσε ότι ο Γκρίνφιλντ παραιτήθηκε από πρεσβευτής της μάρκας και δεν συμμετέχει στην προσφυγή. Η Unilever δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

