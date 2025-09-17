Βίντεο με «εξωγήινο πλάσμα» να αναδύεται από «μετεωρίτη» προκαλεί φρενίτιδα στα social media – Διχασμένοι οι χρήστες του διαδικτύου

Ένα αλλόκοτο βίντεο από τον Παναμά έχει γίνει viral στα social media, προκαλώντας συζητήσεις για έναν «εξωγήινο οργανισμό» που, σύμφωνα με το άτομο που τον ανακάλυψε, ξεπήδησε από έναν μικρό μετεωρίτη.

Ο χρήστης του TikTok με το όνομα Kin δημοσίευσε πλάνα όπου φαίνεται να αναδύονται πλοκάμια, κινούμενα με ταχύτητα, μέσα από μια ασημί μάζα, που πολλοί παρομοίασαν με «βαμμένη πατάτα».



Ο Kin ισχυρίζεται ότι η μυστηριώδης ουσία βγήκε από μετεωρίτη που εντόπισε στην περιοχή Pedregal στις 29 Αυγούστου, και έκτοτε έχει αναρτήσει πολλά βίντεο για το θέμα, φτάνοντας τους 284.000 ακολούθους και συγκεντρώνοντας έως και 10,9 εκατομμύρια προβολές ανά ανάρτηση – πριν από αυτό, τα βίντεό του δεν ξεπερνούσαν τις 100.000 προβολές.



Σε αρκετές αναρτήσεις, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ο οργανισμός «μεγάλωνε ανεξέλεγκτα όταν εκτίθετο στο φως», με αποτέλεσμα να τον μεταφέρει σε ένα χρηματοκιβώτιο και να κρατά τον χώρο στο σκοτάδι.

«Δεν είναι εξωγήινος»

Ωστόσο, ειδικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τους ισχυρισμούς τους. Ο ερευνητής UFO και μουσικός Mark Christopher Lee δήλωσε στη Daily Mail: «Η πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι πρόκειται για ειδικά εφέ τύπου B-movie», αναφερόμενος στις καλτ ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού.

Εξήγησε ότι πιθανόν πρόκειται για ένα τεχνητό αντικείμενο, φτιαγμένο από πολυδιμεθυλοσιλοξάνη (PDMS), ένα πολυμερές σιλικόνης, και ότι η ψευδαίσθηση κίνησης δημιουργείται με έναν κοινό διαλύτη.

«Με λίγα λόγια: δεν είναι εξωγήινος, απλώς σιλικόνη και διαλύτης που κάνουν τη δουλειά τους», τόνισε.

Ο Lee εξήγησε ότι το PDMS απορροφά τον διαλύτη, διογκώνεται και, καθώς ο διαλύτης εξατμίζεται, διαφορετικά μέρη του υλικού συρρικνώνονται σε διαφορετικούς χρόνους, δημιουργώντας το εφέ της «σπασμωδικής» κίνησης.

Πρόσθεσε επίσης ότι πιθανόν ο Kin χρησιμοποίησε την εφαρμογή CapCut, ιδιοκτησίας TikTok, μαζί με σιλικόνη και απλά μηχανικά εφέ για να δημιουργήσει το αποτέλεσμα.



Ο ίδιος εκτίμησε: «Θα υποψιαζόμουν ότι το επάγγελμα αυτού του ανθρώπου σχετίζεται με τον κινηματογράφο ή το μοντάζ. Νομίζω ότι θα ήθελα να κάνω μια ταινία με αυτόν τον τύπο — μυθοπλασία, φυσικά».

Ο ερευνητής ανέφερε ακόμη ότι μίλησε με κάποιον που ισχυρίστηκε ότι είναι φίλος του Kin και του είπε πως ο δημιουργός του βίντεο «ήταν τρομοκρατημένος και χρειαζόταν βοήθεια». «Υποπτεύομαι ότι η φάρσα ξέφυγε από τον έλεγχο», σχολίασε.



Παράλληλα, παρατήρησε ότι δεν υπήρξε καμία κυβερνητική παρέμβαση για να εξεταστεί πιθανή βιολογική απειλή από τον φερόμενο ως εξωγήινο οργανισμό. «Αν ήταν αληθινό, νομίζω ότι η CIA ή κάποια αντίστοιχη υπηρεσία θα είχαν φτάσει αστραπιαία και θα είχαν θέσει σε καραντίνα ολόκληρο το κτίριο».

Οι σκεπτικιστές έχουν επίσης εντοπίσει «κενά» αφήγησης στα βίντεο του Kin, όπως σπίρτα μέσα στον υποτιθέμενο κρατήρα ή το γεγονός ότι μπορούσε να κρατήσει τον μετεωρίτη με γυμνά χέρια, ενώ σε άλλο πλάνο το αντικείμενο φαίνεται να καίει φύλλα δέντρων.

«Υπάρχει ένα καθαρό κόψιμο στο μοντάζ πριν πιάσει τη πέτρα με γυμνά χέρια. Στο ένα πλάνο καίει φύλλο με την επαφή, στο επόμενο την πιάνει αλώβητος, χωρίς καμία εξήγηση ή προστατευτικό εξοπλισμό», υπογράμμισε ο Lee.



Ο Kin, από την πλευρά του, σε πρόσφατο βίντεο έδειξε ξανά τον οργανισμό αλλά αρνήθηκε να μιλήσει σε δημοσιογράφους, καθώς, όπως είπε, οι αιτήσεις για σχόλια έχουν πολλαπλασιαστεί.

Αρκετοί ακόλουθοί του τον συμβουλεύουν να μη μιλήσει «για λόγους ασφαλείας» και αναφέρουν θεωρίες περί κυβερνητικής συγκάλυψης, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η άρνησή του είναι απόδειξη πως πρόκειται για κατασκεύασμα που θα καταρρεύσει υπό δημοσιογραφικό έλεγχο.



Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι το αντικείμενο που παρουσίασε προέρχεται πράγματι από μετεωρίτη, ούτε επιστημονικά στοιχεία για τη φύση της ουσίας που το περιβάλλει.

Ο Kin δεν απάντησε στο αίτημα της Daily Mail για σχόλιο.