Βίντεο που «κόβει την ανάσα»: Ακροβάτισσα πέφτει από μεγάλο ύψος σε παράσταση τσίρκου – «Πάγωσε» από τρόμο το κοινό

Enikos Newsroom

διεθνή

Ένα τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε στη Βραζιλία, όταν ακροβάτισσα έπεσε με δύναμη στη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας παράστασης σε τσίρκο, μπροστά στα έντρομα μάτια των θεατών.

Η Αλιάνε Ντίας εκτελούσε ένα νούμερο στο οποίο αιωρούνταν στον αέρα δεμένη μόνο από τα μαλλιά της, όταν ξαφνικά ο κόμπος λύθηκε και έπεσε στο έδαφος το βράδυ του Σαββάτου, σε παράσταση που πραγματοποιήθηκε στη Μιρασέμα, βορειοανατολικά του Ρίο ντε Τζανέιρο, σύμφωνα με το Jam Press.

Βίντεο που κόβει την ανάσα την δείχνει να φορά ροζ φόρεμα, καθώς υψώνεται και στριφογυρίζει στον αέρα, προτού συντριβεί με εκκωφαντικό ήχο στη σκηνή, την ώρα που το κοινό ούρλιαζε με τρόμο.


Διασώστες έσπευσαν άμεσα για βοήθεια και η ακροβάτισσα μεταφέρθηκε σε φορείο εκτός σκηνής.

Το τσίρκο Circo Robatiny ανακοίνωσε την επόμενη ημέρα ότι η καλλιτέχνιδα «διασώθηκε γρήγορα» και οδηγήθηκε για «άμεση και αποτελεσματική φροντίδα»

Η διοργάνωση απέδωσε το ατύχημα στην ίδια τη Ντίας και όχι σε βλάβη του εξοπλισμού. «Σε αυτό το νούμερο, αιωρείται από τα μαλλιά της δεμένη σε χαλύβδινο καλώδιο, και η ίδια η καλλιτέχνιδα είναι υπεύθυνη να το δένει σύμφωνα με το πρωτόκολλο», ανέφερε το Circo Robatiny.

«Η αιτία παραμένει άγνωστη. Αναμένουμε την επιστροφή και την πλήρη ανάρρωσή της για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες», πρόσθεσε.

Παρά το ατύχημα, το τσίρκο συνέχισε κανονικά με την επόμενη παράσταση το βράδυ της Κυριακής.

