Γάζα: Τα ισραηλινά άρματα προελαύνουν, οι βομβαρδισμοί ισοπεδώνουν γειτονιές – Οι Παλαιστίνιοι εκτοπίζονται κατά χιλιάδες και σκάβουν με τα χέρια τους στα ερείπια

Φωτογραφία: AP

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τη σχεδιασμένη χερσαία στρατιωτική επιχείρηση για την πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας, στέλνοντας δεκάδες άρματα και τεθωρακισμένα μέσα σε μια πόλη πυκνοκατοικημένη που έχει ήδη υποστεί εβδομάδες σφοδρών βομβαρδισμών και μαζικές εκτοπίσεις.

Η επίθεση του ισραηλινού στρατού σηματοδότησε την είσοδο των ισραηλινών δυνάμεων βαθιά μέσα στην Πόλη -όπου ζουν πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι- και ήρθε την ίδια μέρα που μια Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, έναν θύλακα 2,3 εκατομμυρίων Παλαιστίνιων, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές κατά τους 23 μήνες πολέμου που έχει στοιχίσει σχεδόν 65.000 ζωές.

Φωτογραφία: Reuters

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός δείχνουν μεγάλο αριθμό αρμάτων και τεθωρακισμένων να προωθούνται προς την Πόλη της Γάζας, με τη στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι «μια τρίτη μεραρχία θα προστεθεί σύντομα» στην χερσαία εισβολή, ενώ ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, έγραψε στο X: «Η Γάζα καίγεται».


Ένας ισραηλινός αξιωματούχος του στρατού εκτίμησε ότι «περιμένουμε να δούμε στη μάχη μεταξύ 2.000 και 3.000 μαχητών της Χαμάς στην Πόλη της Γάζας».

Το στρατιωτικό επιτελείο παραδέχθηκε επίσης ότι θα χρειαστούν «μερικοί μήνες» για να καταλάβουν την Πόλη της Γάζας, ενώ ο εκπρόσωπος του στρατού Έφι Ντεφρίν τόνισε: «Όσο κι αν μας πάρει, θα επιχειρήσουμε στη Γάζα».

Φωτογραφία: Reuters

Εκτοπισμένοι

Οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν νέες μαζικές εκτοπίσεις. Ένας ανώτερος αξιωματούχος του ισραηλινού στρατού εκτίμησε ότι το 40% των κατοίκων της Πόλης της Γάζας -περίπου 350.000 άνθρωποι- έχουν ήδη φύγει νότια, πολλοί δρόμοι και πολυκατοικίες έχουν ισοπεδωθεί και οικογένειες σκάβουν με τα χέρια τους για να απεγκλωβίσουν συγγενείς.

Φωτογραφία: Reuters

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν το άνοιγμα μιας δεύτερης οδού εκκένωσης για τους Παλαιστινίους που επιθυμούν να εγκαταλείψουν την Πόλη της Γάζας, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των IDF, Αβιχάι Αντραΐ, η διαδρομή κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ-Ντιν, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, θα παραμείνει ανοιχτή από το μεσημέρι της Πέμπτης έως το μεσημέρι της Παρασκευής. Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος στα αραβικά, μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο Χ.


Νεότερη εκτίμηση των IDF αναφέρει ότι περίπου 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν ήδη εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας προς άλλες περιοχές του θύλακα. Πριν από την έναρξη της μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Χαμάς, ο πληθυσμός της πόλης υπολογιζόταν σε περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους.

Η απόφαση για δεύτερη οδό εκκένωσης ελήφθη καθώς ο παραλιακός δρόμος Ρασίντ, που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα, έχει κατακλυστεί από τις τεράστιες ροές εκτοπισμένων.

Φωτογραφία: AP

Ιατρικές πηγές είπαν στο Al Jazeera ότι τουλάχιστον 106 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από το πρωί της Τρίτης, 91 μόνο στην Πόλη της Γάζας, ενώ αναφέρουν ότι 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό της γειτονιάς Daraj όπου ολόκληρες πολυκατοικίες ισοπεδώθηκαν.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας ανέφερε ότι περισσότερα από 150.000 άτομα έχουν εκτοπιστεί από την Πόλη της Γάζας, από την ανακοίνωση της δεύτερης φάσης της ισραηλινής επιχείρησης «Άρματα του Γιδέων» τον περασμένο μήνα και ότι 70.000 έχουν χάσει τα σπίτια τους – σύμφωνα με την υπηρεσία, από τη Δευτέρα το βράδυ οι IDF επιτέθηκαν στην Πόλη δεκάδες φορές και τα σωστικά συνεργεία βοηθούν στην εκκένωση μέσω της οδού al-Rashid.

Αντιδράσεις

Η στρατηγική του Ισραήλ καταγγέλλεται διεθνώς. Tο Γραφείο Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη χαρακτήρισε την «προκλητική καταστροφή» της Πόλης της Γάζας «ισοδύναμη με εθνοκάθαρση».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτήρισε την κατάσταση «φρικιαστική», ενώ το γερμανικό ΥΠΕΞ έκανε λόγο για «βήμα προς την εντελώς λάθος κατεύθυνση».

Η βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, προειδοποίησε ότι η επιχείρηση «θα φέρει μόνο περισσότερες αιματοχυσίες».

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε ότι «η επίθεση θα κάνει μια ήδη απελπιστική κατάσταση ακόμη χειρότερη», ενώ το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει την «καταστροφική εκστρατεία, που πλέον δεν έχει καμία στρατιωτική λογική, και να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά, από την πλευρά του, χαρακτήρισε τη νέα χερσαία επιχείρηση «φρικιαστική».

Η Χαμάς απάντησε ότι η επίθεση στην Πόλη της Γάζας είναι «μια πρωτοφανής βάρβαρη σιωνιστική κλιμάκωση» η οποία «παραβίασε όλους τους διεθνείς κανόνες και νόμους».

Σκάβουν στα ερείπια

Από το πεδίο, δημοσιογράφος του Al Jazeera περιέγραψε ότι το ανατολικό τμήμα έχει ήδη εκκαθαριστεί από τον ισραηλινό στρατό, «όχι μόνο τα κτίρια και άλλες δομές, αλλά και το πλήθος», με όσους διέφυγαν προς τα δυτικά να βρίσκονται και πάλι εκτοπισμένοι.

Ένας διασώστης περιέγραψε τον πανικό που επικρατεί: «Υπήρχε βαρύς βομβαρδισμός εδώ, και ήταν δύσκολο να προσεγγίσουμε ανθρώπους», είπε στο Al Jazeera. «Βγάλαμε πολλούς, πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη λόγω του βομβαρδισμού, των ελικοπτέρων, των πυραύλων, των drones και των αεροσκαφών F-16».

Ο αλ-Αμπντ Ζακκούτ, ένας κάτοικος της περιοχής, περιέγραψε πώς ένα κομμάτι σκυροδέματος σκότωσε την ξαδέλφη του σε μια από τις επιθέσεις. «Δεν ξέρουμε αν πρέπει να προσπαθήσουμε να την βγάλουμε ή να την αφήσουμε» στα ερείπια, είπε.

«Σκάβουμε, σπάμε το σκυρόδεμα με τα χέρια μας επειδή δεν υπάρχουν εργαλεία».

Φωτογραφία: AP

Η ζώνη αλ-Μαουάσι, μια παράκτια περιοχή στο νότιο τμήμα της Γάζας που το Ισραήλ είχε χαρακτηρίσει «ζώνη ασφάλειας», έχει βομβαρδιστεί επανειλημμένα, ενώ αξιωματούχοι της παλαιστινιακής κυβέρνησης δηλώνουν ότι «δεν προσφέρει ασφάλεια».

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας προειδοποίησε ότι η περιοχή στερείται «βασικών αναγκών επιβίωσης, συμπεριλαμβανομένου νερού, τροφής και υπηρεσιών υγείας» και ότι «εξάρσεις ασθενειών» εξαπλώνονται στους καταυλισμούς.

Οι εκτοπισμένες οικογένειες, προστίθεται, αντιμετωπίζουν «άμεση στοχοποίηση και θανάτωση τόσο μέσα στους καταυλισμούς όσο και όταν επιχειρούν να τα εγκαταλείψουν», ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ρισκάρει να επιστρέψουν βόρεια παρά τους βομβαρδισμούς, ανακαλύπτοντας συχνά τα σπίτια τους κατεστραμμένα.

Διαδηλώσεις έξω από το σπίτι του Νετανιάχου

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, οικογένειες ομήρων και διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Οι διαδηλωτές που είχαν κατασκηνώσει κοντά στην ιδιωτική κατοικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ, διαλύθηκαν από την αστυνομία, αφού σχεδίαζαν να περάσουν και δεύτερη νύχτα έξω από το σπίτι του, διαμαρτυρόμενοι υπέρ μιας συμφωνίας για τους ομήρους.

Η Μακκαμπίτ Μειρ, θεία των δίδυμων ομήρων Γκαλί και Ζιβ Μπερνάν, απευθυνόμενη στον Νετανιάχου μέσω μεγαφώνου ρωτούσε: «Πάνω σε ποιους ρίχνετε όλα αυτά τα κτίρια;» προσθέτοντας πως «μπορεί να τα γκρεμίζετε πάνω στην Γκαλί και τη Ζιβ, και πάνω σε όλες τις ψυχές που μένουν εκεί – ζωντανές και νεκρές».

Η Χάνα Κόεν, θεία της δολοφονημένης ομήρου Ίνμπαρ Χαϊμάν, απαίτησε από την κυβέρνηση να καταλήξει σε «μια συνολική συμφωνία για την επιστροφή όλων των αιχμάλωτων, συμπεριλαμβανομένης της ανιψιάς της».

«Δεν θα το επιτρέψουμε πια και δεν θα συμφωνήσουμε πια να αφήσουμε ούτε έναν όμηρο πίσω», τόνισε η Κόεν.

Με πληροφορίες από: Al Jazeera, Reuters, Times of Israel

