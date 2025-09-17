Καιρός: Έντονη ηλιοφάνεια και σήμερα – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες

Το καλοκαίρι συνεχίζει και σήμερα Τετάρτη (19/9) με τις βροχές όπως φαίνεται να αργούν ακόμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός με παροδικά αραιές νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά.

Στα βόρεια προβλέπονται αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Τάσος Αρνιακός: «Χτυπά “κόκκινο” η ξηρασία – Αργούν τα πρωτοβρόχια»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Τάσο Αρνιακό, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα όμως στα βόρεια αναμένονται αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει στην Ανατολική Μακεδονία και στα βουνά της Θράκης για λίγο τοπικά.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι – βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, τοπικά στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 6 το απόγευμα. Σημειώνεται ότι από την Πέμπτη αναμένεται να ενισχυθούν οι βοριάδες και στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία συνεχίζει να υποχωρεί στα βόεια και βορειοανατολικά, στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί από 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Νικολέττα Ζιακοπούλου: «Ηλιοφάνεια σήμερα – Έρχονται θυελλώδεις βορειάδες την Πέμπτη»

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέττα Ζιακοπούλου, η ηλιοφάνεια θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού και σήμερα Τετάρτη (16/9). Λίγες μπόρες αναμένονται το μεσημέρι στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 34 βαθμού τοπικά. Μάλιστα, η μετεωρολόγος επισημαίνει ότι την Πέμπτη αναμένονται ισχυροί βορειάδες κυρίως στο Αιγαίο.

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Ανομβρία και θυελλώδεις άνεμοι»

Για εκτεταμένο κύμα ανομβρίας έως το τέλος του μήνα κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Όπως αναφέρει δεν αναμένονται βροχές μέχρι να τελειώσει ο Σεπτέμβριος, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου. Αναφορικά με την Πέμπτη και την Παρασκευή, οι άνεμοι θα είναι τόσο έντονοι που μάλλον – όπως λέει – θα υπάρξει απαγορευτικό για όσους θέλουν να ταξιδέψουν από θαλάσσης.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τετάρτη (17/9) ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με παροδικά αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με παροδικά αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση .

Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 και στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στις Κυκλάδες από 19 έως 27 με 28 βαθμούς, στην Κρήτη από 20 έως 29 με 30 βαθμούς και στα νότια έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί στρεφόμενοι τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες πρόσκαιρα σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα 5 βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 6 με 7 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 30 ενώ στα νησιά του Αιγαίου δε θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 20-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 5 με 7 και έως το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.