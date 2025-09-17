Τζένη Μελιτά: Γιόρτασε την επέτειο του γάμου της με τον Σπύρο Μαργαρίτη με ένα ξεχωριστό πάρτι

Τα δύο χρόνια έγγαμου βίου τους γιόρτασαν η Τζένη Μελιτά και ο Σπύρος Μαργαρίτης. Το αγαπημένο ζευγάρι διοργάνωσε μία ξεχωριστή βραδιά παρέα με τους κουμπάρους και ελάχιστους φίλους, όπου έσβησαν μαζί κεράκια και φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί ο ένας δίπλα στον άλλο.

Στιγμιότυπα από τη γιορτινή βραδιά δημοσίευσε η Τζένη Μελιτά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα: “2 χρόνια γάμου, 1 επέτειος αξέχαστη με τους αγαπημένους μας κουμπάρους και άπειρη αγάπη και στήριξη”, ενώ έκανε tag και το προφίλ του συζύγου της.

Σημειώνεται ότι η Τζένη Μελιτά και ο Σπύρος Μαργαρίτης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Σεπτέμβριο του 2023.