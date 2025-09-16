Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ενωτική του ανάρτηση για τον Αλπερέν Σενγκούν

Enikos Newsroom

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με σχετική του ανάρτηση απολογήθηκε για τα σχόλια που έκανε για τον Σενγκούν αλλά και την Τουρκία κατά τη διάρκεια του live που πραγματοποίησε μετά τη λήξη του νικητήριου αγώνα επί της Φινλανδίας που σήμανε την κατάκτηση της τρίτης θέσης από την Εθνική μας.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το εντυπωσιακό βίντεο της FΙΒΑ για τον «Greek Freak» – Οι καλύτερες στιγμές του σε 9 λεπτά

Στην ανάρτησή του ο Greek Freak έβαλε μια φωτογραφία του αγκαλιά με τον Αλπερέν Σενγκούν από αγώνα του ΝΒΑ κι έγραψε: «Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού, παίζουμε για τον σεβασμό. Παίζουμε για την αγάπη στις χώρες μας. Πάντα θυμόμαστε πως ο αθλητισμός ενώνει και δε μας χωρίζει».


