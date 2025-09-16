Φάμελλος: «Στηρίζουμε τους ανθρώπους του πνεύματος, απέναντι στην κυβέρνηση που αμφισβητεί ακόμα και την ελεύθερη γνώμη»

Enikos Newsroom

πολιτική

Φάμελλος - Έκθεση βιβλίου

Την 53η Έκθεση Βιβλίου στο Πεδίον του ‘Αρεως επισκέφθηκε το απόγευμα της Τρίτης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Φάμελλος: Η ΔΕΘ οφείλει να παραμείνει δημόσια

«Με την παρουσία μας στην Έκθεση Βιβλίου στηρίζουμε και τους ανθρώπους του βιβλίου αλλά και το βιβλίο. Παροτρύνουμε τους φίλους και τις φίλες να έρθουν εδώ και να στηρίξουν την ελληνική παραγωγή βιβλίου», ανέφερε στη δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Είναι δύσκολα χρόνια και οι άνθρωποι του πολιτισμού, της διανόησης, θέλουν στήριξη. Όπως και οι εκδότες θέλουν στήριξη από την Πολιτεία. Γιατί δεν έχουμε συγκροτημένη πολιτική για το βιβλίο, και ακόμα και τα φορολογικά μέτρα δεν είναι ολοκληρωμένα και δεν ευνοούν τον πλουραλισμό. Δεν ευνοούν όλους τους μικρούς εκδότες και τους μικρούς παραγωγούς.

Εμείς θέλουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για το βιβλίο που να στηρίζει και τις βιβλιοθήκες, κάτι το οποίο επίσης έχει μείνει ημιτελές».

Ο κ. Φάμελλος έκλεισε και με πυρά κατά της κυβέρνησης: «Χρειάζεται να στηρίξουμε και τους Έλληνες δημιουργούς, τους ανθρώπους του πνεύματος. Γιατί σε μια περίοδο που η κυβέρνηση αμφισβητεί τη διαφάνεια, τη λειτουργία της δημοκρατίας, αλλά ακόμα και την ελεύθερη τοποθέτηση γνώμης, πρέπει οι άνθρωποι του πνεύματος να μιλάνε ελεύθερα και εμείς είμαστε εδώ για να τους στηρίξουμε».

22:55 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Την Τετάρτη η συνεδρίαση για την πρώτη λίστα μαρτύρων – Κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση Σεμερτζίδου

Τη δεύτερή της συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου η Εξεταστική Επιτροπή ...
22:23 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Κωνσταντίνος Τασούλας: «Μας συγκίνησε και μας έκανε περήφανους» – Τα συγχαρητήρια στον χρυσό παγκόσμιο πρωταθλητή της πάλης, Γιώργο Κουγιουμτσίδη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συνεχάρη τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη για την κ...
21:38 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Άδωνις Γεωργιάδης: Συμμετείχε στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Υγείας των κρατών μελών της Ε.Ε. στην Κοπεγχάγη

O Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδια...
19:30 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον – Αναλυτικά το πρόγραμμα

Το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή έχει ξεκινήσει το ταξίδι του σε όλη τη χώρα, δίνοντας ξανά το «παρ...
