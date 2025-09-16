Κωνσταντίνος Τασούλας: «Μας συγκίνησε και μας έκανε περήφανους» – Τα συγχαρητήρια στον χρυσό παγκόσμιο πρωταθλητή της πάλης, Γιώργο Κουγιουμτσίδη

Enikos Newsroom

πολιτική

Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συνεχάρη τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στην Κροατία. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας υπογράμμισε ότι το παράδειγμα του αθλητή εμπνέει όλους.

Συγκεκριμένα, στην δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε: «Θερμά συγχαρητήρια στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη που κατέκτησε το Χρυσό μετάλλιο στην ελευθέρα πάλη και αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στην Κροατία. Αν και μόλις 23 ετών, έχει ήδη αποσπάσει μεγάλες διακρίσεις και χθες ήρθε η ώρα να γράψει ιστορία. Είναι ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που ανεβαίνει στο ψηλότερο βάθρο. Μας συγκίνησε και μας έκανε περήφανους. Το παράδειγμά του μας εμπνέει όλους».

 

