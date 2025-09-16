Φάμελλος: Η ΔΕΘ οφείλει να παραμείνει δημόσια

Enikos Newsroom

πολιτική

Φάμελλος από Θεσσαλονίκη

Την θέση του ότι η ΔΕΘ πρέπει να παραμείνει δημόσια, επαναλαμβάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κάνοντας παράλληλα επίθεση στην κυβέρνηση.

Φάμελλος: Άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ και αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «Δεν πρόλαβαν να σβήσουν τα φώτα της 89ης ΔΕΘ και ο κ. Μητσοτάκης πετάει έξω από τη διοίκηση της Έκθεσης τους παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς της Θεσσαλονίκης αλλά και τους εργαζόμενους. Με το άρθρο 36 του ν/σ του υπουργείου Οικονομικών, η κυβέρνηση μετατρέπει τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους φορείς της Θεσσαλονίκης σε διακοσμητικούς συμβούλους. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επαναλαμβάνει με απόλυτη σαφήνεια: η ΔΕΘ οφείλει να παραμείνει δημόσια, να ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους φορείς της, και όχι να υποτάσσεται σε κυβερνητικούς σχεδιασμούς που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και τον ρόλο της».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 σημάδια ότι έχετε υπερβολικό στρες που σας φθείρει, σύμφωνα με ψυχοθεραπεύτρια

Έντονη αντίδραση των Ψυχολόγων για ίδρυση «Τμήματος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας» από ιδιωτικά ΙΕΚ

Ντράγκι: Η αδράνεια απειλεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και την κυριαρχία μας – Οι τομείς που απαιτούν επείγου...

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2025: Μπείτε εδώ για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεων

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 άλογα στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:30 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον – Αναλυτικά το πρόγραμμα

Το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή έχει ξεκινήσει το ταξίδι του σε όλη τη χώρα, δίνοντας ξανά το «παρ...
18:29 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Καρυστιανού και Ρούτσι ζητούν την εκταφή των παιδιών τους – Τι αναφέρει η εξώδικη καταγγελία

Εξώδικη καταγγελία απέστειλαν, μεταξύ άλλων, στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Πρόεδρο ...
18:21 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Κυρώθηκαν οι συμφωνίες Ελλάδας-Αιγύπτου και Ελλάδας-Κύπρου στον τομέα της υγείας

Ψηφίστηκαν με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής τα σχέδια νόμου του υπουργείου Υγ...
17:46 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: «Θεμελιώδης αρχή μας πάντοτε ήταν να μην αμφισβητηθεί η επιδίωξη της δημοσιονομικής σταθερότητας» – Ανακοίνωσε την ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα σε συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο της BlackR...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος