Αιγάλεω: Ο 32χρονος που παρενοχλούσε ανήλικες, κατηγορείται και για εμπρησμό στον Υμηττό

Νέα στοιχεία για το παρελθόν του 32χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε δυο ανήλικες και μια 58χρονη γυναίκα στο Αιγάλεω. Συγκεκριμένα, από την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας από την Παλαιστίνη, ήταν και ο άνθρωπος που έβαλε τη φωτιά στον Υμηττό, στις 7 Σεπτεμβρίου.

Η σύλληψη του Παλαιστίνιου για εμπρησμό

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Παλαιστίνιου ως υπαίτιου για την φωτιά που εκδηλώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στο δάσος του Υμηττού, στον Βύρωνα.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 7/9/2025 και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη Καρέα.

Ο άνδρας συνελήφθη σε εκτέλεση σχετικού εντάλματος που είχε εκδώσει ειδικός ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η σύλληψη του Παλαιστίνιου έρχεται ως αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τους τελευταίους τρεις μήνες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή του έγινε μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Βίντεο-σοκ από τη στιγμή που ο 32χρονος παρενοχλεί την 17χρονη – «Φύγε» φώναζε η ανήλικη

Ο ίδιος άνδρας από την Παλαιστίνη, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, φέρεται να είναι ο 32χρονος που παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικες και μία 58χρονη στο Αιγάλεω το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, η πρώτη επίθεση του 32χρονου σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι με θύμα μία 14χρονη, που περπατούσε ανυποψίαστη στον δρόμο, κοντά στο σταθμό του Μετρό. Αφού την πλησίασε από πίσω, την αγκάλιασε και την έριξε κάτω. Η ανήλικη άρχισε να φωνάζει, με τον 32χρονο να την φτύνει και να εξαφανίζεται. Λίγα λεπτά αργότερα, σε άλλο δρόμο του Αιγάλεω, άρπαξε από τη μέση μία 58χρονη και άρχισε να ξεφυσάει στο αυτί της.

Ακολούθησε και τρίτη επίθεση, αυτή τη φορά σε μία 17χρονη, την οποία ακολούθησε μέχρι το σπίτι της. Μπήκε στην πολυκατοικία όπου βρισκόταν και επιχείρησε να της δείξει τα γεννητικά του όργανα, κατεβάζοντας το παντελόνι του.

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο από την επίθεση του 32χρονου στην 17χρονη. Στα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας που υπάρχει στην πολυκατοικία της ανήλικης, φαίνεται η 17χρονη να ανοίγει την πόρτα της πυλωτής και κινείται προς την είσοδο της πολυκατοικίας. Την ακολουθεί ο 32χρονος, που φοράει κίτρινο σορτσάκι και γκρι μπλούζα. Ανοίγει την πόρτα της πυλωτής και στέκεται εκεί παρακολουθώντας το κορίτσι.

Στο βίντεο ακούγεται η 17χρονη να φωνάζει στον 32χρονο να φύγει και ότι έχει κάμερες το σπίτι. Ωστόσο αυτός την αγνοεί, βάζει το χέρι του μέσα από το σορτσάκι του κι αρχίζει να αυτοϊκανοποιείται.

Δύο άνδρες που βρίσκονταν στην περιοχή ειδοποίησαν τις αρχές, με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης να σπεύδουν στο σημείο και να συλλαμβάνουν τον 32χρονο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για «Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας», «Απειλή», «Απλή σωματική βλάβη» και «Εξύβριση», αφού αναγνωρίστηκε από τα θύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο 32χρονος, που είναι άστεγος, στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αλλοδαπού στον Άγιο Παντελεήμονα.