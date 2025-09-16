Τρόμος στο Αιγάλεω: 32χρονος από τη Συρία παρενόχλησε δύο ανήλικες και μία 58χρονη – Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν δύο ανήλικες και μία 58χρονη στο Αιγάλεω το μεσημέρι της Δευτέρας 15/9, όταν ένας 32χρονος από τη Συρία τις παρενόχλησε.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι με θύμα μία 14χρονη, που περπατούσε ανυποψίαστη στον δρόμο, κοντά στο σταθμό του Μετρό. Αφού την πλησίασε από πίσω, την αγκάλιασε και την έριξε κάτω. Η ανήλικη άρχισε να φωνάζει, με τον 32χρονο να την φτύνει και να εξαφανίζεται.

Λίγα λεπτά αργότερα, σε άλλο δρόμο του Αιγάλεω, άρπαξε από τη μέση μία 58χρονη και άρχισε να ξεφυσάει στο αυτί της.

Ακολούθησε και τρίτη επίθεση, αυτή τη φορά σε μία 17χρονη, την οποία ακολούθησε μέχρι το σπίτι της. Μπήκε στην πολυκατοικία όπου βρισκόταν και επιχείρησε να της δείξει τα γεννητικά του όργανα, κατεβάζοντας το παντελόνι του.

Δύο άνδρες που βρίσκονταν στην περιοχή ειδοποίησαν τις αρχές, με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης να σπεύδουν στο σημείο και να συλλαμβάνουν τον 32χρονο Σύρο.  Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για «Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας», «Απειλή», «Απλή σωματική βλάβη» και «Εξύβριση», αφού αναγνωρίστηκε από τα θύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο 32χρονος, που είναι άστεγος, στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αλλοδαπού στον Άγιο Παντελεήμονα.

 

