Δίκη για τα Τέμπη: Αίτημα για ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος από συνήγορο υπεράσπισης κατηγορούμενου

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου πρώην διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ (2019-2023), Χρήστου Βίνη, υπέβαλε αίτημα για την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα βασίζεται σε τρεις λόγους, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων τοποθετήσεων της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέσι και του κινδύνου διπλών διαδικασιών λόγω ταυτόσημων κατηγορητηρίων μεταξύ Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Εισαγγελίας.

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δίκη για τα Τέμπη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αίτημα για την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος υπέβαλε ο συνήγορος του κατηγορούμενου διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ (2019-2023) Χρήστου Βίνη στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
  • Ο συνήγορος κ. Χρίστος Μυλωνόπουλος ανέφερε πως η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος συντρέχει για τρεις λόγους, μεταξύ των οποίων ότι είναι «νομικώς και λογικώς ασύντακτο» και συντάχθηκε «υπό συνθήκες ακραίου παρεμβατισμού στην δημόσια σφαίρα».
  • Ο κ. Μυλωνόπουλος επεσήμανε τον «κίνδυνο διπλών διαδικασιών και αποφάσεων» λόγω ταυτόσημων κατηγορητηρίων με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητώντας αναστολή της διαδικασίας ή προδικαστικό αίτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

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Αίτημα για την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος υπέβαλε ο συνήγορος του κατηγορούμενου διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ(2019-2023) Χρήστου Βίνη στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

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Ο συνήγορος κ. Χρίστος Μυλωνόπουλος ανέφερε πως η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος συντρέχει για τρεις λόγους. Επειδή στερείται αριθμού, είναι «νομικώς και λογικώς ασύντακτο» και επειδή συντάχθηκε «υπό συνθήκες ακραίου παρεμβατισμού στην δημόσια σφαίρα». Ο κ. Μυλωνόπουλος επεσήμανε, μεταξύ άλλων, τις δημόσιες τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρας Κοβέσι, σχετικά με την μη υλοποίηση της σύμβασης 717 και της πολύνεκρης σύγκρουσης στα Τέμπη.

Να σημειωθεί πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίζεται την δικογραφία σχετικά με εγκλήματα οικονομικής φύσεως για την μη υλοποίηση της σύμβασης, όπου ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ είναι και εκεί κατηγορούμενο.

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Ο κ. Μυλωνόπουλος ανέφερε πως τα κατηγορητήρια μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Εισαγγελίας Εφετών για τον εντολέα του είναι ταυτόσημα και επεσήμανε πως υπάρχει «κίνδυνος διπλών διαδικασιών και αποφάσεων» και υπέβαλε αίτημα να ανασταλεί η διαδικασία ή σε διαφορετική περίπτωση να αποσταλεί προδικαστικό αίτημα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κριθεί η αρμοδιότητα εκδίκασης των υποθέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ

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